Elena Larrea

¿Qué cirugías se hizo Elena Larrea? Una terminó arrebatándole la vida a los 31 años

Nallely Esparza, exnovia de la activista, acabó con especulaciones y relató cuáles fueron las causas de la muerte de la fundadora de Cuacolandia el pasado 19 de marzo.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video Elena Larrea se convierte en ‘abuela’ a dos días de su repentina muerte

Elena Larrea falleció a los 31 años el pasado 19 de marzo a causa de una trombosis pulmonar que le ocasionó un coágulo en el pulmón, informaron el 20 de marzo en un comunicado a través de Cuacolandia, santuario de equinos fundado por la activista.

¿Qué cirugía se hizo Elena Larrea?

En medio de especulaciones sobre las causas de su muerte, Nallely Esparza, exnovia de la también modelo, aclaró en redes sociales que hace unas semanas Elena presentó dolor e inflamación en la rodilla, síntomas que Larrea “dejó pasar”.

Durante la consulta que habría tenido con un fisioterapeuta, afirmó, la diagnosticaron con una arteria tapada y la enviaron a casa con medicamento. Elena Larrea no buscó otra opinión con un médico.

Finalmente, Esparza relató que “todo se había complicado, trataron de llevarla al hospital más cercano, ella todavía respiraba. Cuando llegaron (al hospital), unos momentos antes, se desvaneció”.

Minutos después de su hospitalización, dijo su expareja, “salieron y les dijeron que ya no había nada qué hacer, que Elena ya no estaba”.

Nallely Esparza reveló que Elena Larrea se había sometido en enero pasado a una operación de la que aparentemente mostró una satisfactoria recuperación.

Sin embargo, no dio detalles sobre qué tipo de cirugía sería, aunque los primeros reportes apuntaban a que fue estética.

¿Qué cirugías estéticas se realizó Elena Larrea?

A través de su cuenta de TikTok, Elena Larrea respondió en febrero pasado a quienes la cuestionaron sobre el número de cirugías estéticas a las que se había sometido.

"No tengo la cara operada, lo que tengo operado son los labios y tengo carillas, pero mi sonrisa tampoco era fea. La estructura de mi cara, mi nariz, todo lo que dicen que me he operado tanto es natural y la manera más fácil de comprobarlo es enseñándoles a mi mamá", aclaró.

@cuacolandiaoficial

Chismecito #cuacolandia #elenalarrea #elenaypunto #caballos #mujeresycaballos #rancho #chicastatuadas #rodeo #charro #charreria #jaripeo #caballosmexico #puebla #quehacerenpuebla #santuario #caballostiktok

♬ sonido original - CuacolandiaOficial

La modelo que debutó en OnlyFans para solventar los gastos de su refugio de animales añadió el uso de bótox en el rostro, una lipotransferencia y mamoplastia de aumento.

"Cuando empecé a trabajar en Corazón films la primera vez que me pagaron, literal, corrí a ponerme chichis. Unos años después, me hice una lipotransferencia y me quité la grasa del torso y me la eché a las nalgas. Antes de esa cirugía, siempre fui piernona, caderona, grandota... como que ya estaba el molde nada más había que darme una pequeña ayudadita", compartió.

