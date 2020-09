El hijo mayor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo denuncia en redes sociales acto de violencia en contra de su primo

En el texto que escribió sobre la imagen de su familiar ensangrentado, externó su indignación ante la golpiza que sufrió, pues reclama que la seguridad del lugar no intervino .

"Es inaceptable que nueve individuos agarren a golpes a una sola persona. Muy machos, pero no pueden con una sola persona. No es posible que el lugar y la plaza no hagan absolutamente nada y se quieran lavar las manos", se lee en el mensaje.