Lili Estefan

¿Pagaron por su estrella en Hollywood? El Gordo y La Flaca lo aclaran y revela cuánto cuesta

Recientemente, Lili Estefan y Raúl de Molina develaron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El Gordo y La Flaca aclararon si pagaron por tenerla.

Por:
Ashbya Meré.
Video Sobrina de Lili Estefan no solo es idéntica a su tía, también heredó su glamour

Lili Estefan y Raúl de Molina develaron sus estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood el 27 de febrero por su trayectoria y estar al aire durante 27 años ininterrumpidos con el show El Gordo y La Flaca.

Sin embargo, el 3 de marzo los presentadores cubanos hicieron una aclaración sobre cómo obtuvieron el afamado reconocimiento, pues recibieron algunas críticas en redes. La famosa dupla dejó claro que no compraron la estrella, como se ha especulado.

"Quiero dar esta explicación porque veo mucha confusión en las redes sociales y la gente no entiende, la gente cree que uno puede llegar y comprarte una estrella. No mi gente", dijo Lili Estefan en la emisión de El Gordo y La Flaca.

"No importa el dinero que tú tengas, tú no puedes comprar una estrella en ningún lugar, tú tienes que ser nominado y aprobado", explicó Raúl de Molina.

La Flaca detalló que fueron elegidos entre 300 nominados: "La Cámara de Comercio de Los Ángeles, es una organización sin fines de lucro a la que uno tiene que ser nominado. Todos los años entran 300 personas nominadas de las cuales escogen solamente a 24 individuos. Para que esto pase tienen que alinearse todos los planetas, no importa lo que cueste la estrella”.

¿Cuánto cuesta tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood?

El Gordo explicó que tras ser elegidos para tener la estrella en Hollywood, los patrocinadores deben pagar varios miles de dólares para que la develación proceda.

" Tú tienes que pagar 75 mil dólares por cada estrella porque ese es el costo que cuesta romper la acera donde ponen la estrella, fabricar la estrella, cerrar las calles, tener 20 policías de la ciudad de Hollywood", detalló Raúl.

Lili agradeció y ventiló que entre los patrocinadores que dieron el dinero para sus estrellas se encuentra su casa Univision.

Raúl de Molina y Lili Estefan develaron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Raúl de Molina y Lili Estefan develaron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Imagen El Gordo y La Flaca/Instagram

¿Cómo se nomina a un famoso para tener su estrella en Hollywood?

El sitio oficial de Paseo de la Fama de Hollywood explica en su sitio oficial que se debe pagar 275 dólares para que una personalidad sea nominada. Después de que el comité elige a quienes podrían ser honrados con su estrella, la Junta Directiva de la Cámara de Hollywood hace una votación para elegir a los ganadores.

La celebridad debe forma parte de una de las seis categorías para ser considerada: cine, televisión, radio, cantante, teatro o deportes. Además, debe cumplir con los siguientes criterios: "Tener logros profesionales, antigüedad en la categoría de cinco años o más, contribuciones a la comunidad y la garantía de que la celebridad asistirá a la ceremonia de dedicación en caso de ser seleccionada. Los premios póstumos requieren un período de espera de dos años después de la muerte".

"El comité seleccionará aproximadamente entre 24 y 30 nombres para su inclusión en el Paseo. Los artistas nominados más calificados son elegibles para que se instale una estrella en el Paseo durante el año siguiente".

"Después de que el Comité de Selección del Paseo de la Fama haya hecho sus selecciones, la Junta Directiva de la Cámara de Hollywood también vota para aprobar la estrella y luego, para la aprobación final, los nombres se envían al Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Los Ángeles", se explica en el sitio.

