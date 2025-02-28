Lili Estefan se sincera sobre “duelo” que vivió tras el divorcio: ella y sus hijos tomaron terapia

Video Lili Estefan y Raúl de Molina lloraron con las palabras de sus hijos por sus estrellas en Hollywood

Lili Estefan causó conmoción en septiembre de 2017 cuando, durante su programa El Gordo y La Flaca, reveló que había “iniciado un proceso de separación” de su esposo Lorenzo Luaces.

Ahora, a la distancia, la querida presentadora de Univision se sinceró acerca del dolor que atravesó, junto con sus hijos, Lina y Lorenzo Jr.

PUBLICIDAD

Lili Estefan recuerda su “duelo” tras el divorcio

Lili Estefan, quien este jueves 27 de febrero develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood junto con Raúl de Molina, afirmó estar “contenta, agradecida” y “renovada”.

“Estoy feliz, estoy en una muy buena etapa después de todo lo que pasé por tanto tiempo”, dijo en entrevista con People en Español.

La conductora reconoció que divorciarse de Lorenzo Luaces, tras 25 años casados, resultó en un impacto muy significativo.

“Cuando la vida te da un golpetazo así tan fuerte, te para tan en cero —cosa que tú no esperabas y que trataste de construir toda tu vida: tu familia, tu esposo— y de un día para otro es una realidad tan inesperada, es una muerte, como un duelo”, explicó.

Sobre cómo logró salir adelante, ella comentó que aprendió a “ir por la vida de la misma manera” que lo hizo “a esquiar”, “un día a la vez”: “Hice terapia, los niños hicieron terapia. Me costó mucho trabajo, pero seguí”.

“No recuerdo haberme tirado en la cama ni un día, me levantaba, ¡me costaba un trabajo! Yo no sabía que el corazón dolía, era como si tuviera asma, así es como me sentía”, contó.

“Como a los dos años dije: ‘Ya, para atrás ni para coger impulso, tengo que seguir para 'alante’. ¿Pero cuándo me alivié de verdad? Creo que me tardó cinco años”, agregó.

“Estuve cinco años completos que no podía, decía, ‘¿qué es esto? ¿Cómo me ha costado tanto trabajo, cómo yo estaba tan perdida?’. Fue un cambio muy radical”, reflexionó.

Si bien Lauces ha compartido momentos importantes con la familia después de la ruptura, Estefan aclara que no es que tenga “una amistad con él”.

PUBLICIDAD

“Hay algo que se rompió y se quedó así”, reconoce sobre su lazo con el padre de sus retoños, quien le fue infiel antes de su rompimiento.

Lili Estefan no está cerrada al amor

Actualmente, después de lo que atravesó, Lili Estefan no está cerrada a la idea de tener una nueva pareja estable: “Es complicado, pero no es imposible, ahí tiene que estar la persona”.

“No es que estoy buscando, creo que va a llegar solo”, señala, “el que va a estar, va a estar. Yo he disfrutado mucho y tengo enamorados lindos, pero ahí están”.