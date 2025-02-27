Raúl De Molina

Entre lágrimas y con gran emoción, El Gordo y La Flaca develan estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood

Lili Estefan y Raúl de Molina fueron homenajeados por su trayectoria en el Paseo de la Fama de Hollywood con sus respectivas estrellas. Estuvieron acompañados de Emilio y Gloria Estefan, Thalía y otras celebridades del espectáculo.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Lili Estefan y Raúl de Molina lloraron con las palabras de sus hijos por sus estrellas en Hollywood

Lili Estefan y Raúl de Molina develaron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su gran trayectoria en la televisión hispana, al estar 27 años ininterrumpidos frente al programa El Gordo y La Flaca.

Además, Víctor Salazar, Concejal del Municipio de Los Ángeles, declaró el 27 de febrero como el Día de Lili Estefan y Raúl de Molina.

Al evento asistieron celebridades que han sido parte importante de Lili y Raúl, como Gloria y Emilio Estefan, Thalía, Paul Rodríguez, María Celeste Arrarás, entre otros, así como sus respectivos hijos, quienes los felicitaron con emotivos mensajes.

Lili Estefan se quiebra al recordar a su madre

La Flaca se puso emotiva al agradecer a todos los que han hecho posible que ella cumpla sus sueños, especialmente a su fallecida madre Becky García.

"Qué momento, qué honor, qué sueño hecho realidad. Hoy es uno de esos días especiales de mi vida. Mi abuela estaría muy orgullosa. La primera vez que vi el Paseo de la Fama fue con ella".

"Gracias Hollywood por celebrar nuestra cultura y dar espacio a historias como la mía que refleja a millones de inmigrantes en este país. A mi padre, a quien le tocó ser mamá y papá y a mi hermano que ha sido inseparable, los amo. A mi madre que desde el cielo ha guiado cada paso que doy, a mis tíos Emilio y Gloria, ¿qué les puedo decir? Han abierto el camino para tantos de nosotros los que veníamos atrás, han sido una inspiración", dijo al borde del llanto.

"Quiero darle las gracias a mis dos hijos, a Lorenzo y a Lina, ustedes no conocieron un mundo donde su mamá no fuese La Flaca, desde el primer día que nacieron tuvieron que compartirme con millones de personas, pero quiero que sepan que son mi mayor alegría".

Finalmente, Lili agradeció a Univision y a todo el equipo de trabajao que la han acompañado durante 27 años y pidió a la gente que nunca abandone sus sueños.

"Yo quiero mandarle este mensaje para todos los millones de personas que están pasando por momentos difíciles, no abandonen nunca sus sueños, no permitan que nada ni nadie les haga cambiar su camino, siempre sigan adelante", sentenció.

Raúl de Molina y Lili Estefan develaron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Raúl de Molina y Lili Estefan develaron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Imagen El Gordo y La Flaca/Instagram

Raúl de Molina cumple deseo de su madre

El Gordo también se dejó ver muy emotivo al agradecer a quienes han estado con él a lo largo de su vida y carrera.

"Nunca imaginé en mi vida que obtendría una estrella el Paseo de la Fama de Hollywood, en verdad. Trabajar en Univisión con Lili Estefan por 27 años, más tiempo que nuestros matrimonios, la considero mi hermana (…) Al público que está aquí es el que nos abre las puertas de su casa y su corazón todos los días, gracias a ellos es que seguimos aquí después de 27 años".

Con la voz entrecortada recordó a su madre, doña María de Molina: "Aparte de mi esposa y mi hija, que están aquí, yo sé que mi madre, como dijo Antonio, 'Raulito, tu tendrás una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood' y está viendo esto desde el cielo, gracias mami", dijo al borde de las lágrimas.

Lili Estefan y Raúl de Molina; Thalía; Gloria y Emilio Estefan.
Lili Estefan y Raúl de Molina; Thalía; Gloria y Emilio Estefan.
Imagen El Gordo y La Flaca/Instagram
