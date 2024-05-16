‘Sam’ de El amor no tiene receta confiesa que "lloró mucho" cuando le cortaron el pelo en la telenovela

Video Daniel Elbittar llama "tóxica" a Claudia Martín y ella reacciona de la mejor manera

A cuatro años de saltar a la fama en la 'Vencer el desamor' con su personaje de 'Clarita', Mía Fabri vuelve a atraer miradas ahora por dar vida a ‘Sam’ en El amor no tiene receta.

La pequeña de ocho años reveló en su cuenta oficial de Instagram uno de los momentos más díficiles que vivió en la producción de Juan Osorio.

Fabri reveló lo mucho que sufrió cuando le tuvieron que cortar el pelo en plena escena del melodrama, donde comparte créditos con Claudia Martín, Daniel Elbittar y Altair Jarabo.

‘Sam’ de El amor no tiene receta lloró en la telenovela

En la publicación, la actriz infantil destacó que fueron genuinas sus lágrimas en la secuencia y aunque muchos creyeron que se trataba de una peluca, confirmó que fue su pelo real el que cortaron.

“¿Recuerdan esta escena? Fue una de las escenas más difíciles que he hecho en esta hermosa novela. No fue peluca, fue mi cabello real el que cortaron y al final del video se pueden ver hinchaditos mis ojitos porque tuve que llorar mucho”, señaló ‘Sam’ de El amor no tiene receta.

Además de recordar el difícil momento, Mía Fabri aceptó que fue una escena muy retadora, pero que disfrutó mucho grabar esa clase de secuencias.

“Me encantó hacer esta escena, fue muy emocionante y desafiante para mí. Amo lo que hago y lo disfruto al máximo”.

Tras su confesión, 'Sam' de El amor no tiene receta mostró en la grabación, que también compartió en su canal de YouTube, cómo no aguantó las lágrimas cuando le cortaron el pelo en plena escena y dejó ver que siguió llorando tras la grabación.

¿En qué telenovelas ha actuado Mía Fabri?

La actriz infantil es originaria de la Ciudad de México y debutó en la pantalla chica a los 4 años de edad, cuando dio vida a 'Clarita' en ‘Vencer el desamor’.

Poco a poco se fue ganando un lugar en las producciones, formando parte de ‘Esta historia me suena’, ‘Mujeres asesinas’, ‘Mi camino es amarte’ y ‘El amor invencible’ junto a Angelique Boyer.