Actores de El Amor No Tiene Receta están casados desde hace 10 años y pocos lo saben

La telenovela El Amor No Tiene Receta se estrena el próximo 26 de febrero por Univision y es protagonizada por Daniel Elbittar, quien sostiene un matrimonio desde hace 10 años con una actriz del proyecto.

Pocos saben que el actor está casado con Sabrina Seara, quien en la producción de Juan Osorio da vida a ‘Berenice’ y será la pareja en la ficción de su esposo.

“Qué placer ser parte de este gran proyecto. Gracias Juan Osorio por la invitación a tu gran equipo, me han hecho sentir tan cómoda y feliz rodeada de gente talentosa, un equipo de producción tan cálido y maravilloso", escribió la actriz en diciembre del año pasado, cuando se integró al elenco de la telenovela.

Daniel Elbittar y su esposa Sabrina Seara trabajan juntos por primera vez

El galán de telenovelas reveló a Televisa Espectáculos que era un sueño hecho realidad el trabajar con su esposa en el melodrama.

“Para mí son muchos sueños haciéndose realidad al mismo tiempo. Es mi primer protagónico, en el primer episodio sale mi esposa… Nunca había trabajado con Sabrina, estoy bien contento”, comentó.

En noviembre de 2023, cuando grabaron sus escenas juntos, Daniel Elbittar se pronunció al respecto en su cuenta de Instagram, donde destacó que Sabrina Seara es “una gran actriz”.

“Qué placer trabajar con una gran actriz como tú. Eres grande, tu naturalidad en escena es hermosa, aparte de lo bella que estás. Te amo esposa, prepárense para lo que viene de este par”, precisó.

Daniel Elbittar es pareja de su esposa en 'El amor no tiene receta' Imagen TelevisaUnivision / Instagram Sabrina Seara

Sabrina Seara también se pronunció sobre el primer proyecto que comparte con su marido y en entrevista con Quién reveló que Juan Osorio le hizo la invitación personalmente.

Detalló que ha sido “delicioso trabajar juntos y nada complicado”, por lo que está feliz de compartir escena con la mamá de sus hijos.

“ Sí es extraño trabajar con Daniel pero también es maravilloso porque es un actor muy disciplinado y le aprendo mucho. Aunque somos marido y mujer en la vida real, sí hemos tenido que preparar a nuestros personajes porque las situaciones son totalmente diferentes”, destacó.

Daniel Elbittar y Sabrina Seara trabajaron por primera vez junto en El amor no tiene receta Imagen Instagram Sabrina Seara

La esposa del actor debutó en las telenovelas en 2005 en Venezuela, poco a poco se fue ganando un lugar en el espectáculo y formó parte de ‘El señor de los cielos”, ‘Betty en NY’ y ‘Los ricos también lloran’.

¿Cuándo y dónde fue la boda de Daniel Elbittar y Sabrina Seara?

Daniel Elbittar y Sabrina Seara se juraron amor eterno el 29 de agosto de 2014 en una íntima boda civil en la isla de Margarita en Venezuela.

Tan solo un día después, la pareja echó la casa por la ventana en una majestuosa boda religiosa en su país natal; al poco tiempo se trasladaron a Miami, donde formaron una familia con el nacimiento de sus dos hijos: Maximiliano y Alexander.