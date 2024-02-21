Actriz de El amor no tiene receta vive drama: su hermano pasará 20 años en prisión

Tras formar parte de ‘Imperio de mentiras’, telenovela que puedes ver en ViX, Luz Ramos regresa a las telenovelas este 2024 con ‘El amor no tiene receta’, donde interpreta a ‘Mireya’, hermana de ‘Paz’, personaje de Claudia Martín.

Durante su encuentro con los medios para hablar de su nuevo personaje, la actriz se sinceró sobre el drama familiar que vive, luego de que su hermano pasará 20 años en prisión por un crimen pasional.

Ramos reveló a TVNotas este 19 de febrero que luego de que su hermano fue acusado de asesinar a su novia en 2018, ya recibió una sentencia, la cual se había retrasado por la pandemia.

“Fue hace cuatro meses. Le dieron la sentencia máxima: más de 20 años de prisión. Todo lo ponemos en manos de Dios porque soy consciente de lo que pasó y de lo que hizo. Que tenga sentencia nos da mucha paz, aunque también duele”, comentó a la publicación.

Luz Ramos teme por la vida de su hermano, quien tiene esquizofrenia

En octubre de 2018, el hermano de Luz Ramos fue detenido y acusado formalmente de asesinar a su novia Ana en plena vía pública, luego de que la joven decidiera terminar su relación.

El caso desató polémica, pues el acusado padece esquizofrenia, hecho por el que ahora que ya tiene una sentencia fue trasladado al Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial, donde personas con trastornos mentales cumplen su condena y reciben medicación.

Sin embargo, Luz Ramos reveló a la revista que teme por su hermano, pues pese a estar en una prisión controlada, no sabe si puede atentar contra su propia vida.

“No sabes cuántos se suicidan ahí adentro. Nosotros hacemos lo que está en nuestras manos. Confiamos en la institución, en que él se tome su medicamento y lo dejamos al destino. Todos los días le pido a Dios por él”, afirmó.

La actriz detalló que aunque sabe que su hermano cometió un crimen, sigue apoyándolo y tiene contacto con él.

“ Le digo que lo amo al igual que toda la familia y no lo vamos a dejar”, precisó en la publicación, donde también habló sobre el trastorno que sufre su hermano.

Detalló que él en un inicio no había sido diagnosticado y que todo se desató por el consumo de drogas, así como una serie de eventos que le provocaron traumas.