Actores de ‘El amor no tiene receta’ son novios y así se ven actuando juntos

Tras su separación de Andrés Tovar en 2021, Claudia Martín se dio otra oportunidad en el amor y lo hizo ni más ni menos que con un actor de ‘El amor no tiene receta’, telenovela que ella protagoniza junto a Daniel Elbittar y que se estrena el próximo 26 de febrero por Univision.

La actriz hace mancuerna con su novio Hugo Catalán en la primera parte de la producción de Juan Osorio, hecho que los tiene muy contentos.

En diversas entrevistas, la pareja, que trabaja por primera vez junta, destacó que están orgullosos del trabajo que están haciendo.

“ Estamos muy contentos, hemos congeniado muy bien, creo que el apoyo que yo siento y que le doy es incondicional”, detalló Claudia Martín durante la presentación a prensa el pasado 16 de febrero.

Así se ven Claudia Martín y Hugo Catalán actuando juntos

Hugo Catalán reveló, a finales de 2023 en entrevista con Televisa Espectáculos, que él y la protagonista de telenovelas tendrán mucha relación dentro de la historia, ya que serán pareja también en la ficción.

“Mi personaje se llama ‘Fermín’ y es la expareja de ‘Paz’, es el personaje que hace Claudia”, comentó.

El actor detalló, en aquella ocasión, que él es muy respetuoso con el espacio profesional de Claudia Martín.

“Yo soy muy respetuoso del espacio escénico de los demás y mucho más de mi pareja, porque yo no quiero que en ningún momento esté pensando en mí, sino que esté enfocada en su trabajo”, indicó.

Claudia Martín y Hugo Catalán son pareja en El amor no tiene receta Imagen TelevisaUnivision

Durante la presentación de la telenovela, Catalán también habló con la prensa e indicó que es “muy bonito” trabajar con Martín, de quien aseguró estar muy orgulloso.

“Estoy feliz trabajando con ella, muy orgulloso de ella… Tiene todo para que nos vaya superbién, agradecido de compartir estas cosas con ella, me parece que puede ser el inicio de una mancuerna laboral interesante”, comentó.

¿Novio de Claudia Martín siente celos de Daniel Elbittar?

Sobre si siente celos de las escenas que Claudia Martín protagoniza con Daniel Elbittar, el actor aclaró que no es así y que le gusta ver en escena a su novia.