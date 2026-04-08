Eduardo Yáñez Eduardo Yáñez es acusado de presuntamente robar un celular: esto se sabe El actor fue captado en un juzgado del Reclusorio Sur en la Ciudad de México a consecuencia de un señalamiento que existe en su contra por presuntamente robar un celular a reportera.



Video Eduardo Yáñez cuenta su versión tras incidente con una reportera: "Ya me traen de bajada"

Eduardo Yáñez fue señalado de presuntamente robar un celular a una reportera mexicana. Este miércoles 8 de abril, el actor fue captado en un juzgado del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, donde tenía programada una audiencia de formulación de imputación a consecuencia del supuesto incidente.

El intérprete, de 5 años, se presentó ante las autoridades mexicanas por el señalamiento de Patricia Cuevas, reportera que emprendió acciones legales en su contra debido a un altercado que tuvieron durante un evento público en 2024.

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De acuerdo con Televisa Espectáculos, la audiencia de este miércoles “fue diferida” debido a que los abogados de Eduardo Yáñez no tuvieron acceso a la carpeta de investigación.

“Sabemos que es el delito de un robo, pero quién nos imputa, cuándo, dónde, no lo sabemos. La defensa lo que hizo ahorita fue suspender audiencia”, declararon sus representantes legales.

Aunque los abogados de Yáñez señalaron desconocer la identidad de la denunciante, el actor refirió que el asunto legal es por el altercado que tuvo con la reportera Patricia Cuevas en una alfombra roja.

“Hubo una persecución, me pegó con el teléfono en la cara, yo lo agarré, se lo devolví y no lo quiso recibir, y esa es la verdad. No me esperaba esto”, dijo.

Por último, Eduardo Yáñez negó las acusaciones del presunto robo, asegurando que existen otro tipo de problemas en México como para atender este tipo de casos.

“¿Yo para qué ching****s me voy a robar un celular”, replicó tras ser cuestionado sobre el presunto incidente. “Ella tiene el derecho de decir lo que ella crea que fue y yo diré mi parte, cómo fue… Varios de ustedes estaban ahí”.

“Hay un chorro de delincuentes, desaparecidos, niños, niñas… El problema en el país está mucho más grave como para estar perdiendo el tiempo en esto. Un juez, yo creo que tiene su tiempo más lleno. Yo veo que tienen miles de casos y, de verdad, perder el tiempo con esto es terrible”, sentenció.

¿Qué pasó entre Eduardo Yáñez y reportera mexicana?

En junio de 2024, Eduardo Yáñez acudió a los premios Grandeza Hispana, en la Ciudad de México. En el lugar, el actor fue abordado por varios periodistas, entre ellos, Patricia Cuevas, según se aprecia en el video publicado por Berenice Ortiz.

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Cuevas aparentemente interrogó a Eduardo Yáñez por su religión, ante lo que él replicó visiblemente molesto: “No digas tonterías”.

Minutos después, ante la insistencia de Paty por realizarle cuestionamientos que no eran de su agrado, Eduardo, presuntamente, le arrebató su teléfono celular y le dijo: “Luego te lo doy”.

Luego de lo acontecido, Paty Cuevas conversó con los medios ahí presentes y aseguró que Eduardo Yáñez explotó tras las primeras dudas que le planteó.

“Ya después, en la alfombra, él no quería pasar por ahí y yo le dije: ‘¿Por qué no quieres a la prensa, Lalo?’. O sea, se puso como loco, agarró y volteó y me rompió el ‘selfie’ y me quitó mi celular y ya no me lo quiso regresar”, relató.

Entre lágrimas, recordó que hizo lo posible por dar alcance al intérprete para que le devolviera su “herramienta de trabajo”.

“Yo no sé ahorita si él ya metió mano en mis contactos, a mi información, él está apoderado de mi celular y es mi herramienta de trabajo. Sí, sí lo voy a denunciar porque ya basta que nos traten así”, adelantó.

Si bien, ella llamó a la policía para solicitar su apoyo, los uniformados le puntualizaron que debía interponer una demanda por robo en el Ministerio Público para que se procediera legalmente contra Yáñez.

Contrario a la versión de la reportera, Eduardo Yáñez alegó más tarde ante el canal de ‘Tony Stars TV’ que ella lo iba “picando con el teléfono”.