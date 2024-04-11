Mayrín Villanueva

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva revelan cómo celebrarán los XV de su hija Julia

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva dijeron cómo planean festejar los XV años de su hija menor, Julia. También confesaron si la adolescente ya tiene novio.

La hija menor de Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva, Julia, celebrará sus XV años en julio próximo

Los actores hablaron de la petición que les hizo la adolescente para festejar su cumpleaños.

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva cumplirán deseo de su hija para sus XV

Mayrín y Eduardo compartieron que Julia no quiere tener una tradicional fiesta de XV años, pero la celebrarán con una íntima reunión con amigos y familia.

“Julia ya en julio cumplirá XV años y va a invitar a sus primas y eso”, afirmó Mayrín Villanueva en entrevista con el programa Hoy este 11 de abril.

Eduardo Santamarina aclaró que su hija, quien dice es su consentida, desea una fiesta “petite”.

“Habrá algo muy familiar, muy pequeño entre nosotros”, contó.

“Ya lo que te piden los chavos, que además está padrísimo, es que quieren viaje, entonces ya no es como antes, en nuestra época que era la fiesta y hasta chambelán y toda la cosa, ya los chavos no quieren nada de eso… Después veremos qué viaje inventamos para que se vaya por ahí la Nona”, añadió.

¿Hija de Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva tiene novio?

Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina respondieron si la adolescente ya tiene novio.

La actriz de 'Vecinos' aceptó que su hija ya comenzó a salir con algunos jóvenes: “Ya (empieza a salir)”, dijo Villanueva, a lo que Santamarina respondió: “No, aplácate, todavía no. Yo en papá celoso ‘todavía no’”.

Villanueva indicó que Santamarina no es un papá celoso y que en ocasiones ella es más insistente con Julia.

“Yo pensé que iba a ser más celoso, pero no, no es nada celoso. Creo que soy yo más la que está ahí de ‘Julia esto no lo debes de hacer’ y su papá ‘son chavos’, es mucho más relajado”, sentenció.


