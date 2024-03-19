Dulce revela la enfermedad que padece: “No me pienso ir en esta”

La cantante Dulce alarmó a sus seguidores recientemente al anunciar que su presentación del 16 de marzo en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México se cancelaba por “problemas de salud”.

Un día después, la intérprete reapareció desde el hospital para explicar que su cuerpo “no daba la fuerza” para realizar esa presentación, pero no especificó qué padecimiento tenía.

“Por ahí han dicho que me morí o que me voy a morir, no, no me pienso ir en esta”, aclaró en el video publicado en Instagram el pasado 15 de marzo.

¿Qué enfermedad tiene Dulce?

Ahora, la intérprete ha revelado que tiene un problema en un riñón, aunque aún están realizando estudios para determinar la naturaleza exacta de su afección.

“Tengo un problema en un riñón, tengo un… le llaman ‘tumor en un riñón’ y están haciendo los estudios pertinentes”, dijo para Ventaneando el 18 de marzo.

Sobre cómo descubrió su padecimiento, afirmó: “Me empecé a sentir mal, un dolor horrible y fueron cuatro días de dolor… Dormida, no reaccionaba hasta que llegó una persona de mi familia, me checaron que tenía 39 de fiebre y me trajeron al hospital”, relató.

Dulce aseguró que “lo más que puede pasar” es que pierda el órgano: “Es un riñón que lo más que puede pasar es que me quede sin un riñón, cosa que acepto, es la voluntad de Dios .

Según sus declaraciones, los médicos están evaluando los resultados de los estudios y considerando la posibilidad de una cirugía.