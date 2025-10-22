Ana Patricia anuncia su divorcio de Luis Carlos Martínez: “A lo largo del tiempo, las personas cambian”

Video Ana Patricia mostró el procedimiento médico al que sometieron a su hija: estaba muy preocupada

Ana Patricia Gámez anunció su divorcio de Luis Carlos Martínez luego de 11 años de matrimonio.

Este miércoles 22 de octubre, la presentadora y exreina de belleza rompió el silencio sobre su separación con el padre de sus dos hijos a través de un comunicado que compartió en sus historias de Instagram.

PUBLICIDAD

“A lo largo del tiempo, las personas y las etapas cambian, y con ellas también los caminos”, expresó en las primeras líneas, donde también aseguró que, aunque su relación había llegado a su fin, su vínculo sería eterno.

“Nuestra relación de pareja llegó a su fin; los caminos se separan, pero hay vínculos que son eternos: el de ser padres de dos niños preciosos”, agregó.

Ana Patricia dio a conocer su divorcio en comunicado. Imagen Ana Patricia dio a conocer su divorcio en comunicado.



La expresentadora de Despierta América y Enamorándonos no reveló detalles de su ruptura ni mucho menos la causa. Sin embargo, aseguró que estaría enfocada en el bienestar de sus hijos. Además, agradeció el cariño del público.

“Han sido testigos de muchas etapas de mi vida, y como siempre, continuaré esforzándome por salir adelante, enfocada en el bienestar de mis hijos, en el mío y en trabajar. Gracias por tanto cariño y respeto”, sentenció.

Su historia de amor

Ana Patricia Gámez y Luis Carlos Martínez se conocieron en 2013, cuando ella ya trabajaba como presentadora de Despierta América y luego de coronarse como Nuestra Belleza Latina 2010.