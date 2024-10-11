Alfonso Cuarón

Revelan detalles del brutal asesinato del cineasta Víctor Muro Velázquez: Alfonso Cuarón reacciona

El ingeniero de iluminación habría sido atacado por su socio, Carlos Armando 'N'. Previamente se informó que los restos de Muro fueron encontrados en dos direcciones de la ciudad de Xalapa, Veracruz, en México. El director de 'Roma', quien trabajó con Víctor, se pronunció sobre lo ocurrido.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere quemado querido presentador de TV: las imágenes del feroz incendio en que perdió la vida

Tras el asesinato del cineasta Víctor Muro Velázquez, quien trabajó en la película ‘Roma’ al mando de Alfonso Cuarón, detalles, como quién fue el responsable y su móvil, han salido a la luz.

Este 9 de octubre se informó que al ingeniero en iluminación, de 60 años, le quitaron la vida en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

De acuerdo con la Fiscalía General de estado, el artista fue desmembrado. Partes de su cuerpo se encontraron al interior de bolsas y otras, dentro de un tambo.

Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de la entidad, indicó que su “investigación apunta a un colega de trabajo” de Víctor como el principal sospechoso del crimen, y está detenido.

Muro y su presunto homicida llegaron a la capital desde la Ciudad de México para filmar un cortometraje, según puntualizó la fiscal Verónica Hernández Giadáns.

Detalles del asesinato de Víctor Muro Velázquez

Este 10 de octubre, el diario Imagen del Golfo reportó, citando “información recopilada por las autoridades”, los pormenores del asesinato de Víctor Muro Velázquez.

El medio especificó que los hechos ocurrieron el pasado domingo 6, alrededor de las 8 de la noche, al interior de una residencia en el centro de la urbe.

Aparentemente, el ingeniero se encontraba en casa de su amigo y socio en la empresa Rayos Cine S. A. de C. V., Carlos Armando ‘N’.

En el lugar, luego de haber consumido alcohol, presuntamente ambos se enfrascaron en una violenta discusión por asuntos relacionados con su compañía.

En medio de la pelea física, Carlos habría dominado a Víctor y lo golpeó repetidamente en la cabeza y el rostro con un objeto contundente.

El alegado ataque resultó en un traumatismo craneoencefálico que acabó con la vida de Muro de forma instantánea.

Ante lo ocurrido, Carlos Armando, presuntamente en un intento de deshacerse del cuerpo, lo arrastró hasta la habitación de lavado, donde lo cortó con una caladora.

Supuestamente, el fotógrafo se deshizo de los restos durante la madrugada del lunes 7, cuando los llevó a una vivienda desocupada.

Alfonso Cuarón reacciona al asesinato de Víctor Muro

A horas de que trascendiera lo sucedido, Alfonso Cuarón reaccionó por medio de un mensaje en X (antes Twitter).

“Recibo con tristeza y consternación las noticias del horrendo asesinato de Víctor Muro Velázquez”, escribió este jueves 10.

“Ofrezco a su familia mis profundas condolencias”, externó el director de cintas como ‘Harry Potter y el prisionero de Azkaban’ o ‘Gravedad’.

Al respecto, el guionista Julio Ramos dio a conocer en un ‘post’ de Facebook que Cuarón tiene la intención de ayudar a los seres queridos de Muro.

“Tanto Alfonso como Nicolás Celis están al tanto de la situación en Xalapa y estoy en línea directa con ellos para poder apoyar económicamente a la familia de Víctor tras esta desgracia”, explicó.

“Así como a mí, y todos ustedes, a ‘Nico’ y a Alfonso les es irreal comprender de dónde viene tanta violencia y contra un compañero querido”, añadió.

Previamente, el fotógrafo Alex Wolff Rebolledo compartió que los parientes de Muro necesitan contribuciones “para los gastos funerarios” y los procesos legales, así que están solicitando donaciones.

Víctor Muro Velásquez y Alfonso Cuarón.
Víctor Muro Velásquez y Alfonso Cuarón.
Imagen Víctor Muro Velásquez/Facebook
