Asesinan brutalmente a cineasta mexicano que colaboró con Alfonso Cuarón en 'Roma'

A Víctor Muro Velásquez le arrebataron la vida a los 60 años. Sus restos fueron encontrados en dos direcciones de la ciudad de Xalapa, Veracruz, en México.

El cineasta Víctor Muro Velásquez fue asesinado a los 60 años y sus restos fueron desmembrados brutalmente.

De acuerdo con información de la fiscalía general del estado de Veracruz, las partes del cuerpo del ingeniero en iluminación que participó en varias películas mexicanas, como la multipremiada 'Roma' de Alfonso Cuarón, fueron encontradas en dos direcciones cercanas al centro de la ciudad de Xalapa. Algunos restos estaban envueltos en bolsas que pusieron dentro de tambos.

Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz, informó que hay un detenido como principal sospechoso del asesinato, pero existe otra persona que estaría implicada.

Hasta el momento la principal línea de investigación es un conflicto personal.

"Este no es un problema de seguridad pública, no fue atacado por un grupo delictivo. La línea de investigación apunta a un compañero de trabajo", dijo en conferencia de prensa.

De acuerdo con la fiscal Verónica Hernández Giadáns, Víctor Muro y su presunto asesino, de 45 años, llegaron a Xalapa provenientes de la Ciudad de México para participar en el rodaje de un cortometraje.

Las autoridades ministeriales tienen resguardado un automóvil que habría sido utilizado para trasladar las partes del cuerpo de Víctor Muro Velásquez.

Víctor Muro Velásquez y Alfonso Cuarón.
Víctor Muro Velásquez y Alfonso Cuarón.
Imagen Víctor Muro Velásquez/Facebook

¿Quién era Víctor Muro Velásquez?

Víctor Muro era ingeniero en iluminación con una larga trayectoria en el cine mexicano.

Entre las producciones cinematográficas en las que participó se encuentran la multipremiada película ‘Roma’ de Alfonso Cuarón donde debutó Yalitza Aparicio, El crimen del padre Amaro del director Carlos Carrera que protagonizó Gael García Bernal, y el filme ‘Cuilli y Muculli, los hijos del jaguar’.

Cero y van 4, Sexo limpio, Días Pequeñas, Motel 19, Fight back, The Fisherman, y Estoy todo lo iguana que se puede, son otras de las películas en las que participó.

Muere Víctor Muro Velásquez.
Muere Víctor Muro Velásquez.
Imagen Aluxes Casa Productora
