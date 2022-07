Las marcas de lujo con las que Yalitza Aparicio ha trabajado: cayeron rendidas ante su belleza

La vida de Yalitza Aparicio dio un giro inesperado en 2018, cuando protagonizó la película ‘Roma’, dirigida por Alfonso Cuarón. Desde entonces, la intérprete mexicana ha reunido una larga lista de proyectos con los que se ha ganado el cariño de sus admiradores, quienes siguen de cerca sus diversas colaboraciones.



Yali (como la llaman sus fans) no sólo ha impresionado al público con sus hermosos outfits de importantes diseñadores como Oscar de la Renta, Valentino y Gucci, también ha representado a firmas de lujo.

Yalitza Aparicio realizó una campaña con Dior

El 21 de septiembre de 2020, la también youtuber anunció a través de su cuenta de Instagram que formaría parte de la campaña ‘Dior Stands With Women’. Gracias a ella, se convirtió en portavoz de comunidades indígenas.

“Como embajadora de la UNESCO, mi papel es representar dignamente a las comunidades indígenas, darles voz y visibilidad que es algo que nos ha hecho falta durante mucho tiempo. Siempre he estado orgullosa de mis orígenes”, dijo en una charla con Christian Dior el 22 de septiembre de 2020.

Yalitza posó para Prada con un fantástico look

Un año más tarde, exactamente el 24 de septiembre de 2021, la actriz de 28 años presumió que se convirtió en modelo de la colección Primavera 2022 de la casa de moda italiana.



No obstante, esa no fue la primera vez que la estrella se enfundó en un outfit de la lujosa firma, ya que durante los Critics’ Choice Awards de 2019 apostó por un lindo vestido de Prada que la hizo lucir como toda una diva.

Yalitza Aparicio es embajadora de Cartier

'Friend of the Maison' (Amiga de la casa) fue el nombramiento que la actriz recibió el 20 de octubre de 2021, por parte de la importante marca de joyería.

“Estoy muy feliz de unirme a la familia Cartier como Friend of the Maison y comenzar una nueva aventura juntos”, fue el mensaje con el que Yali dio la noticia a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram.

“Gracias por darnos tu talento y vida”, “Te amo Yali, eres única e increíble”, “Te admiro mucho”, “Qué envidia de la buena, felicidades”, “Muy merecido”, “Qué orgullo para mí y los mexicanos” y “Eres una mujer muy hermosa”, fueron algunos de los cientos de halagos que usuarios de Internet dejaron en la caja de comentarios.

Yalitza Aparicio protagonizó la portada de la revista ‘Vogue’

Con un precioso vestido blanco, aderezado con detalles bordados de color negro, Aparicio engalanó la portada de la revista en 2018. La edición destacó su triunfo en Hollywood, luego de protagonizar ‘Roma’.



“Qué emocionante que gente como ella represente a los mexicanos”, “Esta mujer es de un gran encanto”, “Glamurosa”, “Gracias por mostrar la belleza indígena mexicana” y “Me súper encanta”, se puede leer en los comentarios de los internautas.

Yalitza Aparicio fue nombrada uno de los latinos más bellos

Junto a famosas como Eiza González, Kate del Castillo, Natti Natasha y Gina Rodríguez, la joven encabezó la portada de la revista ‘People en Español’ en 2019, en la cual fue destacada como uno de los 50 latinos que están triunfando en Hollywood.

“Con estas mujeres increíbles y grandes guerreras, fue increíble conocerlas”, escribió Yalitza a sus colegas.

Yalitza Aparicio vistió Dior para la portada de ‘Percha’

La primera portada impresa de la revista (que vio la luz en julio de 2022) fue encabezada por dos grandes estrellas mexicanas: Yalitza Aparicio y el actor Erick Elías.

En su cuenta de Instagram, la publicación compartió una imagen en la que Yali aparece con un vestido negro y una larga trenza adornada con flores rosas.



Cabe destacar que todas las prendas que la famosa vistió en esa ocasión estuvieron a cargo de la lujosa marca Dior; además, usó una elegante joyería de Cartier.

Yalitza Aparicio ha sufrido críticas por usar marcas de lujo

En más de una ocasión, la también activista ha sido blanco de comentarios negativos debido a las prendas y accesorios de lujo que ha usado; no obstante, ha enviado poderosos mensajes a sus detractores.

Por ejemplo, en una entrevista con Juanpa Zurita para el podcast ‘No lo hagas fácil’, el 8 de marzo de 2022, la intérprete lanzó una seria pregunta al aire: ¿por qué no debería usar marcas de lujo?

“Es mi medio para comunicar lo que deseo (el modelaje). ¿Por qué? Porque también me han juzgado con el tipo de ropa que utilizo, cómo me visto y cómo me comporto porque vengo de una comunidad indígena. (...) Otra cosa que quería que quedara muy en claro es ‘¿y por qué no lo puedo utilizar?’. Díganme una justificación y una razón que tenga lógica para que yo no pueda utilizar una ropa de marca”.