Chris Hemsworth compartió su secreto antiedad: cómo se mantiene en forma a los 38 años

Las estrellas de Hollywood, sobre todo las que alcanzaron la fama por películas de acción o de superhéroes, dedican gran parte de su tiempo libre a mantener su cuerpo en forma.

Ya sea con demandantes rutinas de ejercicio y estrictas dietas, los actores y actrices buscan no perder la condición física que los llevó al estrellato.

Chris Hersworth no es la excepción y por primera vez les muestra a sus fans cómo logra mantenerse a la altura del dios del trueno a sus 38 años.

Cargando Video... Chris y Liam Hemsworth se hacen bromas divertidas

'Sin límites' es la nueva serie documental en donde el actor australiano pone a prueba sus límites físicos en varios retos.

Cargando Video... Chris Hemsworth no conocía el amor antes de tener hijos

“Se acercaron a mí para hacer una serie de documentales que exploraran conceptos modernos sobre cómo vivir vidas más largas y saludables, pensé que eso es fascinante”

“Nos divertimos soñando con una serie de experimentos salvajes y ridículos que ilustraron cómo estamos empujando los límites del potencial humano”

Chris, quien acaba de cumplir 38 años el 11 de agosto del 2021, aceptó que los años pasan, pero eso no es un impedimento para continuar con su estilo de vida.

“Me hago mayor, no me siento invencible. Eso me hace querer llegar hasta el límite y vivir todo lo que pueda”.

"Te estarás preguntando qué hago en una cuerda a 300 metros sobre el suelo y yo me pregunto lo mismo", es la frase con la que el actor de 'Men in Black III' presenta las primeras imágenes de su serie documental, mientras se encuentra suspendido de una cuerda.

En el pequeño tráiler de su serie, Hemsworth surfea y bucea en las aguas polares, hace retos de equilibrio en la cima del edificio más alto del mundo y otras pruebas para medir su fuerza física y mental.

Cargando Video... Chris Hemsworth paga las deudas de sus padres

¿Cómo se mantiene en forma Chris Hemsworth?

El actor de 'Extraction' acostumbra a compartir su rutina de ejercicios con sus fans a través de sus redes sociales oficiales, especialmente en su cuenta de Instagram.

"Trabajando duro con el mejor entrenador del mundo", comentó Hemsworth en una de sus publicaciones, en referencia a Luke Zocchi, quien lo mantuvo en forma a él y a su coestrella, Cate Blanchett, para la película 'Thor: Ragnarok'.



Levantamientos de pesas, ejercicios de resistencia y una dieta saludable, es como Chris Hemsworth logra vencer el paso del tiempo y mantenerse en forma para enfrentar los retos dignos de un Avenger.