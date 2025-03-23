Hija trans de Elon Musk recuerda la reacción de él cuando supo su transformación de hombre a mujer

Video Hija trans de Elon Musk reacciona a que su padre diga que ella “murió” tras su transición

Vivian Jenna Wilson, hija de Elon Musk y Justine Wilson, compartió en una entrevista con Teen Vogue que su madre la apoyó más que su padre cuando se declaró transgénero en 2020.

La joven de 20 años vive actualmente distanciada de su papá, quien se ha integrado al equipo de trabajo de Donald Trump, actual presidente de EEUU.

PUBLICIDAD

Hija trans de Elon Musk habla sobre su padre

La chica reveló su identidad de género hace 5 años a través de una publicación en sus historias de Instagram y en la entrevista que publica Teen Vogue durante estos días habló sobre la reacción que recibió tanto de su madre como de su padre.

"Me apoyó mucho en mi transición", dijo sobre su mamá, la escritora Justine Wilson, de 52 años y quien estuvo casada con Elon Musk de 2000 a 2008.

"Cuando salí del clóset (con la nueva identidad de género) me dijo: 'Sí, me lo imaginaba'. Así que cuando le conté, fingió estar ligeramente sorprendida durante 30 segundos y luego me dijo 'sí, cariño. Vale'", continuó.

Sin embargo, con su famoso padre fue distinta la situación: "No me apoyó tanto como mi madre".

"Para empezar, no había hablado con él en meses, meses, así que tuve que pedirle el @¡%& consentimiento parental para ponerme bloqueadores de testosterona y (terapia de reemplazo hormonal)", recordó.

La joven también reveló que el proceso de aceptar su identidad de género inició una noche.

"Eran las 11:00 p.m. y pensé: 'Sé con certeza que soy trans'. Lo sabía desde hacía unos meses", relató.

"Y pensé: 'Ya no puedo más con esto'. Era el punto en que la pubertad estaba en pleno auge y todo en mi vida se desmoronaba por completo", narró.

"Tenía constantes crisis nerviosas en medio de clase. No podía aguantar los días. No quería despertar, no quería hacer nada", continuó, "prácticamente quería pudrirme".

PUBLICIDAD

"Pensé: 'Ya no puedo más con esto. Si sigo encerrada en el clóset, esto me llevará por un camino muy destructivo'".

¿Cómo es la relación entre Elon Musk y su hija trans?

Actualmente padre e hija están distanciados. Elon Musk ha afirmado que supuestamente fue "engañado" para permitir que su hija Vivian Jenna se sometiera a un tratamiento médico relacionado con la transexualidad cuando tenía 16 años.

La chica, que nació con el nombre de Xavier Alexander, ha dicho que las afirmaciones del magnate son "mentira".

Vivian Jenna solicitó legalmente el cambio de su nombre y género en 2022 a los 18 años. También se quitó el apellido paterno.