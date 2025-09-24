Débora Estrella

¿Débora Estrella piloteaba avioneta en la que murió?: revelan nuevos detalles del trágico accidente

La periodista mexicana perdió la vida tras desplomarse la aeronave en la que viajaba. Reportes apuntan que un helicóptero podría haber sido la causa.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video El último adiós a Débora Estrella: despiden a la presentadora entre flores y lágrimas

Débora Estrella no piloteaba la avioneta en la que murió. Este miércoles 24 de septiembre, Javier Flores, fiscal de Nuevo León, dio a conocer nuevos detalles del trágico accidente que cobró la vida de la periodista mexicana.

De acuerdo con el fiscal, “el piloto” Bryan Ballesteros “era el hombre” que piloteaba la aeronave en la que Débora Estrella perdió la vida.

PUBLICIDAD

Más sobre Débora Estrella

El último adiós a Débora Estrella: despiden a la presentadora entre flores y lágrimas
0:59

El último adiós a Débora Estrella: despiden a la presentadora entre flores y lágrimas

Univision Famosos
Ex de Débora Estrella habla por primera vez en TV sobre muerte de la presentadora en accidente aéreo
1:01

Ex de Débora Estrella habla por primera vez en TV sobre muerte de la presentadora en accidente aéreo

Univision Famosos
Famosa periodista mexicana festejó así su cumpleaños en TV antes de morir en accidente aéreo
0:59

Famosa periodista mexicana festejó así su cumpleaños en TV antes de morir en accidente aéreo

Univision Famosos
Revelan que famosa periodista que murió en accidente aéreo “tomaba clases para ser pilota”
0:57

Revelan que famosa periodista que murió en accidente aéreo “tomaba clases para ser pilota”

Univision Famosos
Ex de periodista mexicana que murió en accidente aéreo informó la tragedia sin saber que era ella
1:00

Ex de periodista mexicana que murió en accidente aéreo informó la tragedia sin saber que era ella

Univision Famosos
¿Por qué la periodista Débora Estrella viajaba en la aeronave que se desplomó arrebatándole la vida?
1 mins

¿Por qué la periodista Débora Estrella viajaba en la aeronave que se desplomó arrebatándole la vida?

Univision Famosos
Captan a avioneta en que muere famosa periodista mexicana antes de desplomarse: video
0:55

Captan a avioneta en que muere famosa periodista mexicana antes de desplomarse: video

Univision Famosos
Recuperan cuerpo de famosa periodista tras accidente aéreo: revelan detalles del desplome
2 mins

Recuperan cuerpo de famosa periodista tras accidente aéreo: revelan detalles del desplome

Univision Famosos
Periodista mexicana que muere en accidente aéreo publica última foto desde avioneta antes de caer
2 mins

Periodista mexicana que muere en accidente aéreo publica última foto desde avioneta antes de caer

Univision Famosos
Muere famosa presentadora de noticieros mexicana en accidente aéreo: "Estamos consternados"
2 mins

Muere famosa presentadora de noticieros mexicana en accidente aéreo: "Estamos consternados"

Univision Famosos

Según expuso, el pequeño avión no contaba con caja negra y el piloto no reportó ninguna situación que alertara sobre el desplome de la aeronave.

Aunque las autoridades no han emitido un informe oficial sobre la causa del accidente, en redes sociales circula un video en el que se observa un helicóptero volando a baja altura y muy cerca de la avioneta.

De acuerdo con las imágenes, cuando la aeronave de Débora Estrella gira ligeramente hacia la derecha, es cuando pierde estabilidad y cae abruptamente contra el terreno.

Tras el impacto, es el helicóptero el que aterriza y enseguida sus tripulantes descienden para brindar auxilio a Débora Estrella y Bryan Ballesteros. Se especula que una supuesta turbulencia habría afectado la estabilidad de la avioneta.

¿Cuál es la causa de muerte de Débora Estrella?

Débora Estrella murió a los 43 años el sábado 20 de septiembre. De acuerdo con Manuel García, alcalde de García, municipio del estado de Nuevo León, la causa de muerte de la conductora y del piloto es que “el desplome provocó que quedaran prensados en el interior de la unidad”.

Sobre la razón por la que Débora Estrella se encontraba a bordo de la aeronave, el presentador Víctor Martínez compartió que su colega había empezado a tomar clases de vuelo para obtener su licencia.

Relacionados:
Débora Estrella FamososMuertesPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD