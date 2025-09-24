¿Débora Estrella piloteaba avioneta en la que murió?: revelan nuevos detalles del trágico accidente

Video El último adiós a Débora Estrella: despiden a la presentadora entre flores y lágrimas

Débora Estrella no piloteaba la avioneta en la que murió. Este miércoles 24 de septiembre, Javier Flores, fiscal de Nuevo León, dio a conocer nuevos detalles del trágico accidente que cobró la vida de la periodista mexicana.

De acuerdo con el fiscal, “el piloto” Bryan Ballesteros “era el hombre” que piloteaba la aeronave en la que Débora Estrella perdió la vida.

Según expuso, el pequeño avión no contaba con caja negra y el piloto no reportó ninguna situación que alertara sobre el desplome de la aeronave.

Aunque las autoridades no han emitido un informe oficial sobre la causa del accidente, en redes sociales circula un video en el que se observa un helicóptero volando a baja altura y muy cerca de la avioneta.

De acuerdo con las imágenes, cuando la aeronave de Débora Estrella gira ligeramente hacia la derecha, es cuando pierde estabilidad y cae abruptamente contra el terreno.

Tras el impacto, es el helicóptero el que aterriza y enseguida sus tripulantes descienden para brindar auxilio a Débora Estrella y Bryan Ballesteros. Se especula que una supuesta turbulencia habría afectado la estabilidad de la avioneta.

¿Cuál es la causa de muerte de Débora Estrella?

Débora Estrella murió a los 43 años el sábado 20 de septiembre. De acuerdo con Manuel García, alcalde de García, municipio del estado de Nuevo León, la causa de muerte de la conductora y del piloto es que “el desplome provocó que quedaran prensados en el interior de la unidad”.