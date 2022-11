¿De qué murio 'Evelio con V chica'? La afección que cobró la vida del actor hace 14 años

Evelio Arias Ramos, mejor conocido como 'Evelio con V chica', provocó cientos de carcajadas a lo largo de su carrera en programas como ‘Vida TV’ y ‘Cero en conducta’.

También incursionó en melodramas como ‘Tormenta en el paraíso’ y ‘Clase 406’.

En 2007, se sumergió en el rol de Delfino en el rodaje de la serie de comedia ‘María de todos los Ángeles’. Lamentablemente, antes de que la serie estuviera lista para estrenarse en televisión, Evelio con V chica falleció.

¿De qué murió 'Evelio con V chica'?



En octubre de 2008, a sus 42 años de edad, el actor fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México. En un primer momento, múltiples reportes sobre la causa de su hospitalización circularon en los medios. Cáncer de estómago, inflamación cerebral y más afecciones le fueron adjudicadas al actor.

Su padre, el señor Evelio Arias, desmintió los rumores sobre la salud de su hijo y compartió ante varios medios de comunicación que el actor fue ingresado al hospital por tener una presión muy baja.

“Su corazón estaba latiendo muy lento, como que ya no quería seguir funcionando, y tenía la presión en 40/38”, comentó el padre del actor, según información del periódico 'Milenio'.

Los valores de la presión de Evelio eran alarmantes, debido a que una presión arterial normal es de 120/80. No obstante, esta no fue la única afección del actor.

Su padre también contó que los médicos le explicaron que su hijo padecía de una insuficiencia en las glándulas suprarrenales (su cuerpo no estaba produciendo las hormonas necesarias para funcionar correctamente) lo que provocó que su cuerpo no asimilara sodio ni potasio.

Desafortunadamente, el padre de 'Evelio con V chica' no detalló desde cuando el actor padecía esta insuficiencia, ni si esta falla en sus glándulas suprarrenales desató otras complicaciones médicas o era causa de alguna otra afección más grave.

De acuerdo con Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU, la insuficiencia suprarrenal puede provocar diversos síntomas como fiebre y presión arterial baja (signo que presentó Evelio).

Asimismo, es causa de una condición conocida como enfermedad de Addison, la cual en los casos más graves puede provocar un shock mortal en los pacientes.

Tras un par de semanas hospitalizado, el 4 de noviembre de 2008, 'Evelio con V chica' falleció.

En entrevista con ‘La Oreja’, su representante Luis Meza advirtió que el actor sí tuvo desequilibrios de sodio y potasio y padeció de una severa gastritis.

Estas afecciones tuvieron complicaciones graves a su salud que al final terminaron por cobrar su vida.

“Por lo pronto no sé sí haya sido un paro respiratorio, pero supongo que por ahí va, en el momento de que dejó de respirar y su corazón dejó de latir, efectivamente ha de haber sido eso”.



Lamentablemente, Evelio no pudo verse en pantalla como Delfino, ya que ‘María de todos los Ángeles’ se estrenó en agosto de 2009, casi un año después de su muerte.

No obstante, el programa honró su vida y le dedicó el primer episodio. “En memoria de Evelio con ‘V’ chica que ahora está entre todos los ángeles” apareció en la pantalla justo al inicio del capítulo 1.



Además, se mantiene presente en los corazones de varios famosos como Galilea Montijo, quien lo describió como uno de sus mejores amigos en el aniversario de los 20 años de ‘Hoy’, en enero de 2018.

En una breve capsula en la que los conductores del matutino recordaron los momentos más difíciles que han tenido en el programa, Galilea advirtió que fue leer una carta de Evelio, con quien compartió créditos en ‘Vida TV’.

“Cuando muere uno de mis mejores amigos, Evelio con V chica, también fue un momento muy difícil para mí. Estaba yo al aire. Me acuerdo que su mamá llegó un día al programa, estábamos en comerciales, y me dio una carta de Evelio que me escribió cuando estaba en hospital”



Galilea leyó la carta en este corte comercial. El impacto de las palabras de su querido amigo la impactó pero tuvo que continuar con el programa.

“Yo lo único que quería era salirme y meterme a llorar al camerino, pero no. Dije ‘hasta que termine el programa. Tengo que terminar”.