Dayanara Torres revela sobre su matrimonio con Marc Anthony: “Tuve todo, pero no era feliz”

Video Dayanara Torres reacciona a las palabras de un admirador: le dijo que "le quedó grande" a Marc Anthony

Dayanara Torres no ha dudado en hablar, en más de una ocasión, sobre su relación con Marc Anthony, padre de sus hijos Cristian y Ryan.

Hace dos años, a casi dos décadas desde su separación, la presentadora compartió algunas de las situaciones que vivió con el salsero durante su unión.

“Yo vengo del campo, (era) más sumisa, si (él) me decía tal cosa, pues eso es lo que yo voy a escuchar, o sea, nunca llevaba la contraria, aunque quizá por dentro sabía que yo estaba en lo correcto”, contó a Giselle Blondet en el podcast ‘Lo que no se habla’.

“No podía, por ejemplo, levantarme un día, tomar un automóvil y conducir a donde yo quisiera, primero porque dejé mi licencia vencer y, segundo, porque siempre me manejaba una persona del séquito (de Marc)”, relató.

Ahora, la exreina de belleza fue más allá al revelar que, en realidad, estar casada con Anthony no fue lo que ella anhelaba.

Dayanara Torres “no era feliz” al lado de Marc Anthony

La conductora de El Gordo y La Flaca se sinceró con la periodista Mandy Fridmann, de Las Top News, acerca de su unión con el intérprete de ‘Valió la pena’.

Cuando la comunicadora le preguntó a Dayanara Torres “cuál ha sido su ‘lotería’ que creía la iba a hacer feliz en el mundo, pero descubrió que no”, ella respondió:

“Yo creo que quizás fue mi matrimonio (con Marc Anthony). Yo pensé que, como toda una niña que sueña con casarse de esta manera, de esta magnitud, esto era una cosa de ensueño, algo, ¿sabes?”.

“Y lo tuve, pero al final del día es la forma más exacta de decirlo: ‘Tuve todo, pero yo no era feliz’”, sentenció al respecto.

La puertorriqueña y el cantante se dieron el ‘Sí, acepto’ en mayo del 2000, tras un romance con muchos altibajos que empezaron en 1998, según Hola! USA.

Su historia de amor terminó en 2003, cuando ya eran padres de Cristian y Ryan, por lo que Torres solicitó el divorcio, que se concretó en 2004.

Si bien, su enlace no funcionó, ella aprendió una lección: “Eso te deja saber a ti que no es esperar que llegue un fulano, (ni) un príncipe, (tampoco) la mansión y lo otro”.

“Tú eres feliz contigo misma y yo lo viví de esa manera. Puedo decir: ganarte la lotería no te va a dar la felicidad; estar con la persona que te enamoraste, que soñaste que ibas a terminar toda la vida feliz, no me dio la felicidad. Así que la felicidad la hace uno”, añadió.

¿Dayanara Torres ahora es feliz?

En esta misma oportunidad, Dayanara Torres confesó si actualmente es feliz y quiénes son las personas que la motivan.

“Soy feliz todos los días, a lo mejor no las 24 horas del día, porque hay momentos en los que uno pues es humano”, expresó.

“Llevo años recibiendo cantazos tras cantazos e igual me levanto, pero yo creo que la fuerza y eso que me levanta y me despierta a seguir siendo feliz son mis hijos, porque yo lo que quiero es que (Cristian y Ryan) vean una mamá que sí se cayó y se levantó”, admitió.