Dayanara Torres se compromete con su novio: hace el anuncio mostrando lujoso anillo
La presentadora anunció que está comprometida. Dayanara Torres dejó ver su lujoso anillo.
Dayanara Torres anunció que está comprometida con su novio: "He asked... & I said Yes", escribió en Instagram este 22 de octubre.
La presentadora no especificó quién es el afortunado.
¿Quién es el prometido de Dayanara Torres?
La ex Miss Universo no reveló la identidad de su prometido, sin embargo, en mayo del año pasado levantó sospechas de estar estrenando romance por algunas publicaciones que hizo en redes sociales.
Lili Estefan la cuestionó en El Gordo y La Flaca sobre si tenía una nueva relación amorosa: "Has estado yendo mucho a Colombia, hay una historia donde te vemos de espaldas con alguien, pero de repente desaparece".
Dayanara respondió: "Lili, te puedo decir que estoy muy contenta, que estoy feliz. Estoy pasando un momento muy lindo en mi vida y me encanta. La gente lo ha notado, se,me ve la alegría".