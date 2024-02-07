Dayanara Torres deja en ‘shock’ a su hijo con visita sorpresa: fue recibida por su "nieta"

Video Dayanara Torres somete a la novia de su hijo Cristian a la ‘prueba de la cocina’ y ya sabemos su veredicto

Dayanara Torres demostró que ni el tiempo ni la distancia son un impedimento si se trata de celebrar a su hijo mayor por su cumpleaños.

Cristian, fruto de la relación entre la presentadora y Marc Anthony, llegó a los 23 años y ella no desperdició la oportunidad para festejarlo a su lado.

PUBLICIDAD

Así sorprendió Dayanara Torres a su hijo mayor

Por medio de su cuenta de Instagram, la colaboradora de El Gordo y La Flaca compartió que, para poder felicitar personalmente a su primogénito, primero se trasladó desde Madrid, España, hasta Miami, Florida.

El cansancio por un vuelo trasatlántico no la detuvo y, tras beber café y vino en un breve descanso, abordó otro avión con rumbo a Los Ángeles, California, donde su retoño reside.

Dayanara Torres se apareció, luego de 19 horas viajando, en el apartamento de ‘Cris’, quien se quedó en ‘shock’ al verla, dejando claro que no se esperaba tan enorme sorpresa.

El emotivo momento quedó captado en video, el cual publicó la exreina de belleza en la red social junto con una dedicatoria para él este 6 de febrero.

“¡Te amo, Cristian de mi vida! ¡Qué rico poder abrazarte en tu cumpleaños! ¡Tú sí que das los mejores abrazos! ¡Feliz de ver tu nueva vida y pasar tiempo juntos!”, anotó.

“Me llenas de tanta felicidad, estoy tan orgullosa de ti y del joven brillante en el que te has convertido… Eres puro corazón, mi cantito de pan. ¡Mi hijo mayor favorito!”, agregó.

Dayanara Torres sorprendió a su hijo Cristian en su cumpleaños. Imagen Dayanara Torres/Instagram

Dayanara Torres agradece a sus cómplices y a su "nieta"

En su misiva, la también actriz no se olvidó de agradecerle a quienes la ayudaron en esta misión para que se reuniera con el ilustrador: su madre y su nuera.

“¡Gracias Kylie por estar al pendiente de cada detalle y Lela por convertirte en la mejor ‘secret keeper’! Estoy impresionada”, indicó.

PUBLICIDAD

Finalmente, Dayanara resaltó el recibimiento tan cariñoso que tuvo de Panini, la perrita de la pareja y a quien se refiere como “nieta”.

Cristian, hijo de Dayanara Torres, quedó impactado al ver a su mamá, quien fue recibida por su "nieta". Imagen Dayanara Torres/Instagram



En la sección de comentarios del ‘post’, varios de los seguidores de Torres reconocieron el esfuerzo que hizo para estar con ‘Kitian’, como ella lo llama, en un día tan especial.

“Yo te adoro porque el amor por tus hijos es algo que hace que tus ojos brillen con pureza única”, “Eres una mamá maravillosa” y “¡Gran trabajo!”, se lee en las interacciones.

Dayanara Torres y su carta a Cristian

En mayo del año pasado, cuando Cristian se graduó de la universidad, Dayanara Torres le expresó en un escrito su sentir por su éxito.

“Esta carta de amor es para ti: Este logro es tuyo, tu esfuerzo, sacrificio, noches sin dormir para lograr los ‘deadlines’, las tareas, investigaciones, imaginación…”, externó.