Hijo de Dayanara y Marc Anthony celebra aniversario con su novia: Nadia Ferreira reacciona

Video Así lucieron los hijos de Dayanara Torres en la boda de su papá Marc Anthony: los acompañaron sus novias

Cristian Muñiz, el hijo mayor de Dayanara Torres y Marc Anthony, celebró este 25 de enero un año más en su relación con Kylie Jane Marco.

Fue la joven, de 22 años, quien, a propósito de esta fecha tan especial, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que aparece con el ilustrador.

Novia de Cristian Muñiz le dedica amoroso mensaje

Para acompañar las instantáneas, Kylie Jane escribió un texto con el que dejó claros sus sentimientos por el primogénito de la presentadora de El Gordo y La Flaca.

“5 años después todavía haces que mi corazón cante. Te amo hasta la luna y al otro lado del universo, un millón de veces más”, indicó.

Para terminar, ella anotó un pedazo de la canción ‘Penumbra Moon’ del músico inglés Justin Hayward, que al español sería:

“Si pudiera pedir un deseo, te llevaría en una nave estelar, pero no sabría qué hacer con todo el amor que siento por ti”.

Cristian Muñiz y su novia, Kylie Jane Marco. Imagen Kylie Jane Marco/Instagram

Así reaccionó Nadia Ferreira a festejo de su hijastro

Cristian Muñiz todavía no ha reaccionado al ‘post’ de su chica, pero quien sí lo hizo fue Nadia Ferrera, su madrastra oficialmente desde 2023.

La modelo paraguaya recurrió a la sección de comentarios y, aunque no apuntó una misiva, sí colocó tres emojis de corazón rojo.

Nadia Ferreira reaccionó en el 'post' sobre el aniversario de Cristian Muñiz y su pareja, Kylie Jane Marco. Imagen Kylie Jane Marco/Instagram



Acerca del vínculo que existe entre la exreina de belleza y los retoños que Dayanara Torres procreó con el cantante, sumando a Ryan, han sido herméticos; sin embargo, aparentemente es bueno.

‘Cris’ y su hermano han sido captados conviviendo con Ferreira, por ejemplo, cuando acudieron en noviembre de 2022 al concierto que el salsero brindó en Puerto Rico.

Además, ellos sí estuvieron presentes en la espectacular boda en la que su padre le juró amor eterno a la empresaria, y ahora mamá de su pequeño.

¿Qué opina Dayanara Torres de su nuera?

En 2020, en medio de su batalla contra el cáncer, Dayanara Torres desveló que sostiene una excelente conexión con Kylie Jane.

Ella inclusive aseveró, en una charla con Chiquinquirá Delgado en El Break de las 7, que estaba “muy contenta” porque está con su primogénito.

“De hecho, nunca le de dicho a nadie, pero era una de las cosas que en mis súplicas y mis rezos siempre pedía, que a Cristian le llegara el amor perfecto”, confesó.

El lazo entre la conductora y su nuera se forjó en la pandemia por covid-19, pues la estudiante se hospedó en su hogar para cuidarla.

“Me ayuda en la casa. El otro día iba a hacer un pollo guisado, y ella me dijo: ‘¿Puedo cocinar?’. Me enseñó el gnocchi, estoy enamorada… ¡Voy a salir rodando de aquí!”, relató.