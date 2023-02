Dayanara Torres está encantada con su nuera, la novia de su hijo mayor, Cristian

" Me ayuda en la casa. El otro día iba a hacer yo el otro día un pollo guisado, y ella me dijo: '¿Puedo cocinar?'. Me enseñó el gnocchi, estoy enamorada… ¡Voy a salir rodando de aquí! Hizo gnocchi con pesto y gnocchi con salsa roja ¡no podía decidir!", contó emocionada a Chinquirá Delgado en El Break de las 7 en 2020.