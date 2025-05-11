Dayana Mendoza se casa con un pastor de iglesia: la ex Miss Universo comparte foto de la boda

Dayana Mendoza, recordada por haber ganado el título de Miss Universo 2008, sorprendió este 10 de mayo al dar a conocer en Instagram la foto de la que habría sido su boda.

La venezolana, quien vive retirada del mundo de la farándula y ahora es predicadora de iglesia, había anunciado en enero pasado que se había comprometido con un pastor de su congregación.

PUBLICIDAD

Ahora, ambos ya forman un matrimonio.

Lo que se sabe sobre la boda de Dayana Mendoza

La exreina de belleza ahora es esposa del pastor Carlos Uribe, con quien se dejó ver en una primera imagen en la que ya son 'marido y mujer'.

" Qué hermoso, bueno, y fiel es nuestro Señor, amor de mi vida", escribió junto con la imagen en la que se le ve vestida de blanco y tomada con cariño por parte de su esposo.

Luego, compartió el fragmento de un proverbio religioso: "La mujer ejemplar hace de su marido un rey".

Por último, le dedicó este mensaje: "Te amo, mi rey hermoso".

Dayana Mendoza compartió esta primera foto de su boda con el pastor Carlos Uribe. Imagen Dayana Mendoza/Instagram



Carlos Uribe también confirmó en Instagram que son una pareja casada ya que en su biografía se describe como "hijo de Dios, pastor, emprendedor y esposo de Dayana Mendoza".

"Desde los principios de la Biblia deseo ayudarte a encontrar el propósito de Dios para ti", dice como la misión que tiene a través de la Iglesia.

Dayana Mendoza y Carlos Uribe se muestran así de felices tras contraer matrimonio. Imagen Dayana Mendoza/Instagram



La pareja no dio de manera inmediata mayores detalles sobre las nupcias ni tampoco cuándo se habrían realizado.

Sin embargo, la exmodelo también se presenta en Instagram como "esposa de Carlos Uribe".

La vida de Dayana Mendoza como predicadora

Desde 2020, la venezolana está alejada de los reflectores pues se dedica a predicar la religión cristiana evangélica.

Dejó las pasarelas y la televisión y ahora se dedica a ser la líder de conferencias evangélicas para compartir su fe.

Dayana Mendoza fue coronada Miss Universo en 2008. Imagen Getty Images



" Mientras Satanás piensa que se las está ganando, que es muy burlón y listo, Dios lo usa para guiar a sus elegidos a su palabra", escribió en enero de 2024 como muestra del tipo de mensajes que ahora comparte en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Dayana Mendoza tiene una hija, Eva, a quien procreó con Michael Pagano, de quien se divorció en 2016.

Estudió actuación y cine en la New York Film Academy. Sus últimas apariciones en el show business ocurrieron en 2019, según datos de algunos medios.