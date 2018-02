Osmel Sousa le dice adiós a la presidencia de la Organización Miss Venezuela

Realice muchos sueños, traje muchos triunfos y di alegria a una nación. Hoy decido retirarme de la presidencia de la Organización Miss Venezuela por la puerta grande, por la misma puerta que entre hace casi 40 años de la mano de mi gran amigo Gustavo Cisneros. Continuaré luchando y trabajando por un mejor país, de la mano de Dios y de todos ustedes. Mil gracias por tantas alegrías #MissVenezuela Nos seguiremos viendo

