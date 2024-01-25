De Miss Universo a predicadora de iglesia: Dayana Mendoza ahora dedica vida contra "Satanás"

La vida de Dayana Mendoza ha dado un giro de 180 grados en los últimos cuatro años: de ser Miss Universo ahora es predicadora de la palabra de Dios.

La venezolana de 37 años ganó Miss Universo 2008 y un año antes Miss Venezuela, pero en 2020 tomó una drástica decisión sobre su futuro.

Desde ese año, la también presentadora se alejó del mundo de la farándula para entregar su vida al cristianismo evangélico.

Dayana Mendoza y su vida como predicadora

En días recientes ha llamado la atención en algunos medios y entre usuarios de redes sociales los mensajes que la exreina de belleza ha compartido en Instagram respecto a la religión que profesa.

" Mientras Satanás piensa que se las está ganando, que es muy burlón y listo, Dios lo usa para guiar a sus elegidos a su palabra", escribió a principios de esta semana.

"¡Cómo me gozo en mi Señor! No hay nadie como Jehová", agregó.

Estos son algunos de los mensajes religiosos que Dayana Mendoza, Miss Universo 2008, suele compartir en Instagram. Imagen Dayana Mendoza/Instagram



Ese es uno de las varias publicaciones que la exmodelo realiza en redes sociales predicando la palabra de su religión.

De hecho, en lugar de ser la protagonista de las pasarelas, certámenes de belleza o estar en la televisión, ahora se dedica a ser la líder de conferencias evangélicas para compartir su fe.

Dayana Mendoza también da conferencias en las que predica su fe. Imagen Dayana Mendoza/Instagram



"Si el Señor Jesús ha hecho su obra en ti, sanando algún área de tu cuerpo o de tu vida, te invito a compartir su testimonio en este muro, para glorificar el nombre del Señor Jesús y para continuar animando al cuerpo de Cristo", escribió en una de sus varias publicaciones.

Existen videos en las que se le ve predicando en la iglesia y hablando con más feligreses en esta faceta de su vida.

Dayana Mendoza fue coronada Miss Universo en 2008. Imagen Getty Images

¿Por qué Dayana Mendoza se alejó de la farándula?

En el pasado, la también actriz explicó por qué abandonó el mundo artístico para adentrarse en la religión.

" Mi matrimonio fracasa, mi carrera de modelo no me llenaba y no me identifica, no nada, estaba desesperada nada salía bien, fue cuando me arrodillé, me rendí y le pedí a dios que tomará en control y vi la mano poderosa de Dios guiándome, ayudándome y encontrando el camino correcto", dijo, según declaraciones recogidas por El Meridiano en junio de 2023.

De acuerdo con datos de People en Español, Dayana Mendoza tiene una hija, Eva, a quien procreó con Michael Pagano, de quien se divorció en 2016.

Estudió actuación y cine en la New York Film Academy. Sus últimas apariciones en el show business ocurrieron en 2019, según datos de algunos medios.