Actor de Mi Marido Tiene Familia vende su ropa interior usada en dólares

David Ortega habló de sus ingresos económicos que nada tienen que ver con sus proyectos en televisión. El actor e ‘influencer’ aseguró que su negocio de ropa interior le ha permitido vivir “más fácil”.

Por:
Univision
Video Famoso actor de telenovelas presume tener un "puestote" tras burlas por vender caldo de huesos

David Ortega, actor de la telenovela ‘Mi Marido Tiene Familia’ y finalista de ‘Survivor México’, habló abiertamente sobre su negocio de ropa interior y las solicitudes que le han hecho a través de OnlyFans.

Durante su participación en el programa de YouTube ‘Los Ordinarios’, el ‘influencer’ reveló que ha vendido su ropa interior usada en dólares por medio de la plataforma para adultos.

“Yo vendo underwear usados”, admitió en el show transmitido el 2 de junio.

David Ortega explicó que a veces su público de OnlyFans busca adquirir productos de su “marca de ropa interior y trajes de baño” con la petición de que ese producto lo use determinado tiempo antes de entregárselos.

“Luego me dicen (…) ‘yo te quiero comprar uno, pero que lo uses tú’", dijo.

David Ortega es un modelo y actor de telenovelas mexicanas.
Imagen David Ortega / Instagram


Ante la reacción de uno de los presentadores y pregunta expresa sobre si se lo quedaría “tres días”, David Ortega respondió: “Claro, yo lo hago”.

“¿Cuánto es lo más caro que has vendido un calzoncito?”, le preguntaron. “Yo los vendo en mil dólares”, puntualizó y reveló la única condición que tiene para venderlos usados.

“Me ha pasado que me dicen ‘entrégamelo tú’, pero eso no. Lo más que he hecho es mandarlo en un Uber”.

Por último, David Ortega ventiló que, aunque llega 6 años utilizando OnlyFans para obtener ingresos económicos, ya casi “no tiene tiempo” para usarlo, advirtiendo que siempre “es un extra” que le entra.

“Se puede vivir más fácil de Olly Fans que de ser actor en México”, declaró, asegurando que ahora está enfocado en su faceta como empresario y buscando opciones para continuar con su trabajo como actor y modelo.

¿Quién es David Ortega?

David Ortega, originario de Jalisco, México, tiene 37 años y saltó a la fama en 2017 tras ganar un concurso en el programa Hoy por su parecido con William Levy.

En 2022 se convirtió en finalista del reality ‘Survivor México’ y en televisión ha participado en programas como La Rosa de Guadalupe, Como Dice El Dicho y Mi Marido Tiene Familia.

