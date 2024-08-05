Famoso ‘tiktoker’ anuncia la inesperada muerte de su hija recién nacida

Video Famosa ‘tiktoker’ nunca conoció a su bebé recién nacido: muere en el parto a los 23 años

David Allen atraviesa por momentos difíciles tras la inesperada muerte de su hija recién nacida. El famoso ‘tiktoker’ dio a conocer en sus redes sociales que Lily Grace falleció el pasado 27 de julio mientras dormía.

A través de una publicación en Instagram, el ‘influencer’ compartió detalles del deceso de su bebé, quien habría tenido la llamada ‘muerte de cuna’.

PUBLICIDAD

“Hace unos veranos publiqué este video… entreviste gente, celebridades, viajé… pero la cosa más genial que hice fue darle la bienvenida a mi bebé Lily con mi esposa Jessica”, expresó en su video publicado en Instagram el 4 de agosto.

Así anunció la muerte de su hija Lily. Imagen David Allen / Instagram



“Ella tenía cinco semanas de edad… hace una semana falleció a la medianoche”, dijo con voz entrecortada. “He llorado cada lágrima que he podido llorar. Creo que no es fácil, no se lo deseo a nadie”, agregó.

El ‘tiktoker’ acompañó su publicación de varias fotografías de la bebé, quien había llegado al mundo el 21 de junio.

Sin entrar en más detalles sobre la repentina muerte de su bebé, David Allen reveló: “Ni siquiera sé qué decir. Si he esperado una semana para mencionarlo es porque no sabía cómo hablar de ello”.

Lily Grace falleció mientras dormía. Imagen David Allen / Instagram



David Allen concluyó su mensaje con una emotiva petición para sus seguidores, a quienes agradeció sus muestras de apoyo anticipadamente.

“Si hay algo que quieras hacer, puedes donar a Dallas Children’s a su nombre, Lily Grace Allen… Si quieres enviarme algo a mí o a mi esposa o a nuestra familia, tengo una dirección en mi página (..) o simplemente puedes abrazar a tu pequeño. Abrázalo muy fuerte por mí”, sentenció.