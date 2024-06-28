Estrella de televisión es encontrada sin vida junto al cuerpo de su novia: lo que se sabe

Video Daniel Duffield y su novia fueron encontrados sin vida: el actor de 24 años luchaba con su salud mental

Daniel Duffield, quien protagonizó el programa ‘999: On The Front Line’, y su novia, Lauren Evans, fueron encontrados sin vida.

Los cuerpos de la celebridad de televisión y su pareja fueron descubiertos por colegas de él en una casa ubicada en el poblado de Hednesford, en el Reino Unido, el martes 25 de junio, según The Independent.

PUBLICIDAD

La Policía de Staffordshire dio a conocer, puntualiza el medio, que a oficiales los alertó el Servicio de Ambulancias de West Midlands alrededor de las 12:30 p.m., por lo que acudieron a la dirección.

Los paramédicos ingresaron y hallaron a las dos personas fallecidas, quienes posteriormente fueron identificados como Duffield y Evans.

Daniel Duffield y su novia, Lauren Evans. Imagen Daniel Duffield/Instagram

Autoridades investigan la muerte de Daniel Duffield

Ante lo ocurrido a Daniel Duffield y Lauren Evans, las autoridades comenzaron una averiguación por presunto asesinato y las indagaciones continúan.

La superintendente detective Nicki Addison, del Departamento de Investigaciones Principales, se pronunció sobre el hecho.

“Mis pensamientos están con las familias en este momento. Sé que la noticia ha conmocionado comprensiblemente a la comunidad local”, dijo, de acuerdo con Daily Mail.

Ella afirmó que están trabajando “muchas horas” para descubrir “a fondo lo sucedido”, así como apoyar a los seres queridos de los difuntos.

Hermana y amiga de Daniel Duffield habrían revelado que él luchaba con su salud mental

Después del deceso de Daniel Duffield, su hermana, Chelsea Louise, emitió un mensaje en su cuenta de Facebook, retomado por Mirror.

“Estoy tan angustiada, te has ido, nunca llegaré a aceptar que ya no estás aquí. Eras un alma tan brillante, siempre ayudando a otras personas, haciéndolos sonreír”, escribió.

“Reías salvando vidas, pero desafortunadamente no pudiste ayudarte a ti mismo. Te apreciaré por siempre y a nosotros creciendo juntos. Siempre estarás en mi corazón, eras el mejor hermano que podría haber pedido”, añadió.

PUBLICIDAD

Por su parte, su amiga Jasmin Steed, hizo lo propio en redes sociales: “Sé que estabas pasando por un momento difícil, pero siempre parecía que lo tenías bajo control”.

“Parecías feliz, aunque no lo estabas. Y sigo repitiendo los últimos meses preguntándome si podría haber hecho más… ‘Dan’, salvaste tantas vidas como paramédico y como amigo, lamento mucho que no hayamos podido salvar la tuya”, indicó.