¡Hija de Daddy Yankee y su esposo tendrán una niña!: así fue el emotivo 'gender reveal'

Jesaaelys Ayala y su esposo Carlos Olmos descubrieron el sexo del bebé con una emotiva fiesta. Daddy Yankee se convertirá en abuelo de una nieta.

Por:Ashbya Meré
Por:Ashbya Meré
Video Hija de Daddy Yankee y su esposo hacen 'gender reveal': "Ya sabemos qué eres"

Jesaaelys Ayala, hija menor de Daddy Yankee, anunció que tendrá una niña junto a su esposo Carlos Olmo. Este 7 de marzo la pareja celebró un ‘gender reveal’ al que acudieron familiares y amigos cercanos y lo dieron a conocer un día después.

Fue la mañana de este domingo 8 que la pareja compartió el video donde abren un clóset lleno de ropita rosa y agregaron en la publicación: "Es una nena. La princesa de papá y la nueva sirenita de mamá".

¡Jesaaelys y Carlos tendrán una niña!
Imagen Jesaaelys/Instagram

Para esta especial ocasión la futura madre eligió el color verde pastel para la decoración, mientras el papá tenía claro que tendría una niña al usar una camisa rosada.

Los invitados pudieron degustar diferentes tipos de golosinas y helado. Además, chicos y grandes participaron en los tradicionales juegos de un baby shower.

Jesaaelys vistió color verde para la celebración.
Imagen Jesaaelys/Instagram

Daddy Yankee se convertirá en abuelo

El 13 de febrero Jesaaelys y Carlos, quienes se casaron en octubre de 2025, compartieron con un emotivo video grabado en una playa de Puerto Rico con el que anunciaron que estaban esperando a su primer bebé.

En el clip también revelaron que el parto está programado para agosto.

“Un poquitito de ti y un poquitito de mí. Una promesa de Dios”, es el mensaje que acompaña la publicación.

.Jesaaelys vistió color verde para la celebración.
Imagen Jesaaelys/Instagram

Un “milagrito” después de un año difícil

La hija de Daddy Yankee compartió que este embarazo llegó después de haber perdido un embarazo en septiembre de 2025, razón por la que decidieron mantener la noticia en privado durante las primeras semanas.

“Después de la pérdida que vivimos en septiembre, decidimos guardar este milagrito cerquita del corazón un tiempo. Hoy podemos decirlo con alegría: ¡vamos a ser papás!”, expresó en redes.

Daddy Yankee y su hija Jesaaelys se encuentran distanciados por los problemas que el cantante enfrenta con Mireddys González, la madre de la joven. Sin embargo, se desconoce si padre e hija han tenido un acercamiento ante la feliz noticia de que que tendrá un nieta.

