Cynthia Klitbo intentó acabar con su vida: su matrimonio con Jorge Antolín fue la razón

A finales de los 80, Cynthia Klitbo y Jorge Antolín formaron una de las parejas de famosos más reconocidas: ambos tenían una prometedora carrera y eran los galanes del momento.

Sin embargo, la relación resultó ser un verdadero tormento para la protagonista de ‘La casa en la playa’. Durante su matrimonio con el histrión vivió encerrada, fue maltratada psicológicamente y hasta tuvo un intento de suicidio.

Así lo confesó en una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

La relación de Cynthia Klitbo y Jorge Antolín

La antagonista de telenovelas recordó que su noviazgo con el intérprete de ‘Elisa antes del fin del mundo’ inició cuando ella tenía 22 o 23 años y él, 28.

“Empecé a andar con Jorge… a la semana ya no quería andar con Jorge, pero Gabriel (su ex novio) ya no quería volver conmigo y así se fue dando”.



Cynthia Klitbo también relató cómo fue que el actor quien le propuso matrimonio: en una misma semana, varias revistas de espectáculos la fotografiaron con diferentes hombres, por lo que Antolín le dijo “'me voy a casar contigo, para que no piensen que eres una mujer de la vida fácil, una barragana”.





A pesar de que ella no estaba del todo ilusionada con el compromiso, su mamá la convenció de que era su mejor prospecto.

Los problemas llegaron rápidamente a la vida de los recién casados. La actriz relató que su entonces esposo la encerraba bajo llave con el objetivo, teorizó, de que no descubriera que le era infiel con otro hombre.

Aún así, ella supo de su amorío pues, según comentó, el amante de Jorge Antolín fue a buscarlo un día a la casa y hasta la madre de la actriz (que estaba en ese momento presente) se dio cuenta de su relación.





Cynthia Klitbo intentó suicidarse durante su matrimonio con Jorge Antolín

La intérprete confesó que, después de vivir cierto tiempo bajo el control de su esposo, desarrolló “bulimia involuntaria” y tuvo un intento de sucidio.

Se tomó ansiolíticos con la intención de acabar con su vida:

“Has de saber que el día que yo me desperté en el hospital y vi que estaba viva, en vez de estar contenta, me dio una depresión (...) Yo no era feliz, yo estaba muy, muy infeliz, porque además Antolín me dijo que yo ya no podía seguir trabajando porque el famoso de la relación tenía que ser él”.

También explicó que el contexto de la violencia psicológica es muy difícil porque: “estás convencida de que eres una porquería de ser humano, que tienes que obedecer a esa persona porque te está haciendo el favor de quererte”.

No fue sino hasta que su madre y una amiga la llevaron a una psicóloga que Cynthia Klitbo pudo darse cuenta del “viacrucis” que estaba viviendo y hacerle frente a Jorge Antolín.

“Un día llegué y me volvió a amenazar de que ‘si no esto, entonces te vas de la casa’ y la casa era mía y le dije ‘sí, cómo no y metemos abogado porque yo tengo facturas de todo. Me voy a ir a casa de mi mamá y en una semana no te quiero aquí’. Me vio yo creo que tan contundente que se fue”.