Cynthia Klitbo aclara incidente con la policía y confirma que tiene nueva pareja

Cynthia Klitbo rompió el silencio sobre el reciente incidente que tuvo con la policía, quien la habría detenido presuntamente por conducir en estado de ebriedad al salir de un karaoke en la Ciudad de México. La actriz también confirmó que el hombre con quien se le vio cariñosa es su pareja.

Cynthia Klitbo desmiente que fue llevada a la cárcel

En un 'live' que hizo en su perfil de Instagram la mañana del 16 de marzo, la villana de 'El Privilegio de Amar', que puedes ver en ViX, desmintió que fuera llevada a la cárcel como se reportó en algunos medios. Sin embargo, confirmó que se molestó porque no había violado ninguna ley.

"Las personas del alcoholímetro no te dan tregua, ya una vez lo viví (…) Ahí se ve en el video que yo me subí a mi coche y si yo hubiera estado beoda (ebria) no me dejan ir, créanme. Claro que sí me molesté porque yo no había cometido ningún ilícito y tan es así que yo me volví a subir a mi coche y me fui", explicó respecto al video del paparazzi que la captó alegando con las autoridades.

Klitbo compartió que esa noche salió a festejar su cumpleaños en compañía de su nueva pareja y una amiga. Dejó claro que tiene derecho de divertirse como cualquier persona.

"Fue mi cumpleaños, tengo derecho a festejar mi cumpleaños, tengo derecho a ser mujer, también como lo tengo a ser madre, no nada más a hacer telenovelas. Y si tomo pues es mi cumpleaños y voy a festejar con mi novio, con mi amiga, díganme alguien que no festeje. ¿Y si quiero irme de fiesta qué?", señaló en la transmisión.

Cynthia Klitbo y su pareja Gibran Bazán. Imagen Cynthia Klitbo/Instagram

Cynthia Klitbo confirma que tiene novio

La estrella de telenovelas también confirmó que tiene una nueva pareja y advirtió que la verán en lugares públicos más seguido, pues tiene derecho a divertirse.

"Mi novio no es cantante y además estamos saliendo, nos queremos mucho, no hemos formalizado", dijo respecto a lo que se narra en el video del paparazzo publicado el 13 de marzo en el canal de YouTube Kadri Paparazzi.

"Sí me van a ver salir más, me van a ver contenta con una persona, va muy bien todo, me estoy enamorando, estoy contentísima con todo lo que está pasando y bueno, si hay alguien a quien le arda, pues que le arda".

"Tengo vida y gracias a Dios a mis 57 años todavía me puedo enamorar (…) Estoy feliz, estoy plena", sentenció.

Aunque no compartió el nombre de su pareja, el 12 de marzo ventiló que se llama Gibran Bazán al etiquetarlo en una publicación de Instagram. Además el lunes 11, el día de su cumpleaños, se dejó ver junto a él en la cama mientras agradecía por las felicitaciones de sus seguidores.