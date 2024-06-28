Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo 'llora' porque su hija Elisa ya no quiere regresar a su lado: “Tiene novio”

La actriz compartió que Elisa lleva unos años viviendo lejos de ella y que, aunque su deseo es tenerla de nuevo a su lado, la adolescente no tiene planeado estar nuevamente a su lado.

Dayana Alvino
Por:Dayana Alvino
Video Cynthia Klitbo y su hija intercambian el 'look' y el parecido es impresionante

Cynthia Klitbo se sinceró recientemente acerca de la situación que actualmente atraviesa con su única hija, Elisa Fernanda.

En agosto de 2006, la querida actriz cumplió su sueño de convertirse en mamá, luego de considerarse una mujer estéril por más de una década, por lo que incluso suplicó por un milagro.

“Un día fui a la Catedral de Coyoacán, me acuerdo perfecto que llegué llorando y con unas flores y le dije: ‘Ya recorrí el planeta, viví cinco vidas en una, he tenido los novios más guapos, he sido famosa y todo… lo único que quiero es un hijo y si no me lo puedes dar, llévame’”, contó en entrevista con Mara Patricia Castañeda en enero de 2022.

Ahora, que su retoño es una adolescente de 17 años, Klitbo compartió que no se encuentra a su lado y que, de hecho, no desea volver a estarlo.

Cynthia Klitbo revela por qué su hija no planea regresar con ella

Quien diera vida a la villana del melodrama ‘El Privilegio de Amar’, que puedes ver aquí en ViX, explicó que Elisa Fernanda reside en Estados Unidos, mientras que ella lo hace en la Ciudad de México.

“Mi hija ya lleva dos años viviendo en Estados Unidos”, indicó mientras lloraba entre risas en declaraciones presentadas por el programa ‘Sale el sol’ este 28 de junio.

Cynthia Klitbo puntualizó que la joven cumple 18 años en un mes y confesó: “Ya me muero porque se venga para acá”.

Sin embargo, externó que su anhelo posiblemente no se verá realizado pronto pues Elisa está muy contenta en su nueva ubicación.

“Ella ya no se quiere regresar. Ya tiene novio, muy buen muchacho. Ya me creció, pero bueno, las mamás eso es lo que tenemos que hacer, ayudar a nuestros hijos a volar”, concluyó.

En su cuenta de Instagram, de hecho, la adolescente ha presumido su estancia en ciudades como Nueva York y hasta a quien sería su pareja, cuya identidad es desconocida.

“Te amo con todo el corazón. Más que ayer y menos que mañana”, escribió para acompañar una fotografía en la que aparece con un chico, el 11 de junio.

Elisa, hija de Cynthia Klitbo, mostró a quien sería su novio en Instagram.
Elisa, hija de Cynthia Klitbo, mostró a quien sería su novio en Instagram.
Imagen Elisa Klitbo/Instagram

¿Por qué la hija de Cynthia Klitbo se fue de México?

En agosto del año pasado, Cynthia Klitbo habló acerca de la razón por la que Elisa Fernanda dejó tierras aztecas.

“Es que ahorita las jovencitas en este país corren mucho riesgo y no sabes si van a regresar a casa sanas y salvas”, expuso al conversar con TVyNovelas.

Debido a ese cambio, la intérprete igualmente se tuvo que acoplar: “Ahorita yo estoy entre Miami y la Ciudad de México”.

“Pero allá están su tío y su nana de toda la vida, Amparito, entonces, aunque no esté yo allá, ella sigue en su hogar. Yo voy los fines de semana”, narró.

Cynthia Klitbo

