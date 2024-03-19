Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo desmiente detención y culpa a paparazzo de que se le "cayera el pretendiente"

Luego de que se dio a conocer el incidente con la policía, la actriz desmintió haber manejado en estado inconveniente.

Cynthia Klitbo desmintió que fuera trasladada al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como 'El Torito', por supuestamente conducir en estado de ebriedad tras salir de un bar en la Ciudad de México como reportó el canal de YouTube Kadri Paparazzi.

Cynthia Klitbo desmiente detención

La famosa villana de 'El Privilegio de Amar', telenovela que puedes ver en ViX, aseguró que no estaba en estado inconveniente y fue víctima del supuesto "contubernio que existe entre policías, paparazzi, meseros y valet parking".

"La gente que me conoce sabe que no estaba tomada. Me pusieron un cuatro", declaró en la entrevista publicada por un programa matutino la mañana de este 19 de marzo.

Klitbo aseguró que no la llevaron a la cárcel como reportaron algunos medios y respondió a las críticas que recibió por el trato que, supuestamente, dio a los policías que la detuvieron.

"Dijeron que me había ido a la cárcel, pero ahí se ve que no me voy en la patrulla, me voy en mi coche. Claro, trataron de sacarme dinero. Dicen 'ay cómo les habla a los policías', ¿cómo quieres que le hable a una bola de policías corruptos", manifestó.

¿Cynthia Klitbo terminó soltera tras incidente con policías?

Durante la transmisión en vivo que hizo en Instagram el pasado 16 de marzo, la actriz confirmó una relación sentimental con el hombre que salió el día del incidente con la policía.

Sin embargo, ahora Cynthia Klitbo aseguró que solo era un pretendiente que terminó desertando por culpa del paparazzo.

"Gibran, somos buenos amigos, no lo estoy besando en la boca y además pues gracias al paparazzo ya se me cayó mi pretendiente", declaró entre risas. "Un amigo mío, que es un amigo de muchos años, pero la verdad es que yo no, después de esto, no se me antoja, no puedo ni tener tantita vida personal".

