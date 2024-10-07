¿Cuántos años tienen los gemelos de Victoria Ruffo? Así han crecido sus hijos

Video Victoria Ruffo confesó cómo se siente en su rol de suegra, la esposa de José Eduardo opinó

Después del nacimiento de su nieta Tessa, hemos visto a Victoria Ruffo como nunca en su faceta como abuelita. Pero la actriz no deja su versión de mamá atrás, y su vínculo con sus mellizos lo demuestra.

Vicky y Anuar Fayad, los hijos que Victoria Ruffo tuvo junto a Omar Fayad ya no son unos niños, y cada vez se parecen más a sus padres.

¿Quién es el esposo de Victoria Ruffo?

Omar Fayad es un político mexicano con quién Victoria Ruffo contrajo matrimonio en 2001, y con quién la actriz ha construido una familia a lo largo de los años.

Omar Fayad es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene una Maestría en Seguridad Pública y Ciencias Policiales por el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo en Ciencias Policiales.

Omar Fayad se ha desempeñado en diferentes puestos políticos: fue gobernador del estado de Hidalgo durante el periodo 2016-2022, y también fue senador por este mismo estado de 2012 a 2015.

En julio de 2023 Omar Fayad renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras varios años de militancia, y fundó el Grupo Plural Independiente.

Actualmente Omar Fayad se desempeña como embajador de México en Noruega. La misma Victoria Ruffo confesó que su amor “se transformó” a partir de la partida del político al país escandinavo.

Victoria Ruffo y sus hijos celebrando el Día de la Madre en México. Imagen Victoria Ruffo/Instagram

¿Cuántos años tienen los gemelos de Victoria Ruffo?

Anuar y Victoria ya tienen 20 años, incluso Victoria Ruffo les dedicó un amoroso mensaje por su cumpleaños el 11 de agosto de 2024.

Por el momento ellos no han querido dedicarse al mundo del espectáculo tal y como lo hace su madre. Por el contrario, llevan una vida muy discreta alejada de los reflectores. Se sabe que ellos terminaron la preparatoria y actualmente están cursando sus estudios superiores.

Hijos de Victoria Rufffo Imagen Victoria Ruffo/Instagram

¿Cuántos hijos tiene Victoria Ruffo?

Como es bien sabido, Vicky y Anuar no son los únicos hijos de Victoria Ruffo. Su primogénito es José Eduardo Derbéz, quien recientemente se convirtió en padre por primera vez.

Cuando conoció a Omar Fayad Victoria Ruffo ya tenía al pequeño José Eduardo, quien en ese entonces tenía solo 8 años.

Según ha contado el mismo José Eduardo, cuando Omar Fayad le pidió matrimonio a su mamá lo primero que ella hizo fue consultarlo con él. José Eduardo, como un mini caballero, le contestó que solo quería verla feliz:

“Me dijo: ‘¿Cómo ves esto?, tú y yo somos un equipo, somos 1, pero primero estas tú. Esta persona me esta proponiendo esta situación, ¿tienes bronca?, ¿qué piensas? Yo quería ver feliz a mi mamá y yo la veía feliz con él. Yo la veía cuando se arreglaba, buscaba su mejor vestido, su mejor ropa cuando iba a salir con él. La veía entusiasmada, enamorada”.

Victoria Ruffo y sus hijos Imagen Victoria Ruffo Instagram

¿Quién es el padre del hijo mayor de Victoria Ruffo?

El padre de José Eduardo Derbez, el hijo mayor de Victoria Ruffo, es el actor y comediante Eugenio Derbez. José Eduardo fue fruto de la relación que los actores tuvieron en los años noventa. Ellos se separaron en 1997 tras cinco años de relación.

Sin embargo, durante años José Eduardo Derbez estuvo en medio de una disputa entre sus padres que fue muy mediática en su momento.

Ambos pelearon la custodia legal de José Eduardo, y mientras Victoria Ruffo argumentaba que Eugenio Derbez no cumplía sus obligaciones económicas con su hijo, el comediante acusaba a su ex de no dejarlo ver al niño.

Su relación fue tensa durante un largo periodo de tiempo, pero todo cambió con el nacimiento de su nieta Tessa, la hija de José Eduardo Derbez que finalmente pudo limar las asperezas entre las celebridades.