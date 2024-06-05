Victoria Ruffo dice que su amor con Omar Fayad “se transformó”

Video ¿Victoria Ruffo se va de México? Revela si por fin 'alcanzará' a su esposo en Noruega

Victoria Ruffo y Omar Fayad tuvieron que separarse a finales de 2023 luego de que el político mexicano fuera nombrado Embajador de México en Noruega.

Debido a que ella se encuentra en México y su esposo en el país europeo, desde hace seis meses, es que Omar Fayad no pudo estar presente en el cumpleaños número 62 de la 'Queen' de las telenovelas, por lo que se hizo presente a través de algunos detalles.

“Mi marido, Omar Fayad, me felicitó temprano. Hay mucha diferencia de horario con Noruega. Aquí eran como las seis de la mañana. Me dejó mensaje. A las once le llamé. Me mandó flores hermosas. Platicamos más de una hora”, reveló la intérprete a la revista TVNotas en su edición del 4 de junio.

"Nos amamos": Victoria Ruffo habla de su matrimonio con Omar Fayad tras meses separados

Sobre cómo es su relación ahora que están separados por cuestiones de trabajo, Victoria Ruffo dejó en claro que “el amor aun de lejos es amor”. Incluso, aseveró que el suyo con Omar Fayad “se trasformó”.

“Un amor de pareja que va cambiando conforme pasan los años se transforma en algo hermoso. En el amor lo que debe importar es el respeto, la confianza y la admiración. Esas tres cosas las tenemos. Nos aceptamos como somos. Nos admiramos. Ya no es la pasión desbordante como al inicio, pero nos amamos más”, añadió.

Por último, Victoria Ruffo reveló cuál fue el deseo que pidió al apagar las velas de su pastel de cumpleaños, el pasado 31 de mayo.