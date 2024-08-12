Victoria Ruffo

Victoria Ruffo dedica amoroso mensaje a sus mellizos por sus 20: están enormes

La primera actriz recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle unas cariñosas palabras a Victoria y Anuar, los hijos que comparte con Omar Fayad.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Mellizo de Victoria Ruffo tampoco quiere que su sobrina se parezca a Eugenio Derbez

Victoria Ruffo celebró que sus mellizos, Anuar y Victoria, a quienes procreó con su esposo Omar Fayad, cumplieron 20 años.

La primera actriz recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle a sus hijos menores un emotivo mensaje en esta importante fecha.

Victoria Ruffo felicita a sus mellizos Anuar y Victoria

Este 11 de agosto, Victoria Ruffo publicó en su ‘feed’ de la red social una fotografía de cuando Anuar y Victoria eran niños.

Con ella, la protagonista de melodramas como La Madrastra, que puedes ver aquí en ViX, igualmente compartió una misiva dedicada a ellos.

“Felices 20 mis amados hijos, Anuar y Victoria. El tiempo pasa muy rápido, pero, para mí, siempre serán pequeños príncipes”, anotó.

“¡Traten de ser felices siempre!”, les recomendó en su papel de madre, “Los amo infinitamente”, les aseveró para concluir.

Victoria Ruffo felicitó a sus hijos Anuar y Victoria por su cumpleaños 20.
Victoria Ruffo felicitó a sus hijos Anuar y Victoria por su cumpleaños 20.
Imagen Victoria Ruffo/Instagram

Hasta el momento, los cuates no han respondido a las afectuosas palabras. Ellos, a diferencia de su hermano mayor, José Eduardo Derbez, se mantienen alejados de la farándula.

Quienes sí reaccionaron al ‘post’ fueron las amigas de la llamada ‘Queen de las telenovelas’, entre ellas Geraldine Bazán, que escribió en los comentarios: “¡Felicidades a los pollos!”.

“¡Están hermosos!”, aseveró Lourdes Munguía; “¡Feliz cumpleaños, los amo!”, anotó, por su parte, Grettell Valdez.

Victoria Ruffo con sus mellizos.
Victoria Ruffo con sus mellizos.
Imagen Victoria Ruffo/Instagram

A inicios de junio, Victoria subió una instantánea reciente en la que se puede apreciar lo grandes que están ‘Vicky’ y Anuar.

Actualmente, los jóvenes y la artista estarían viviendo alejados de Omar Fayad, quien radica en Noruega, donde se desempeña como Embajador de México.

Victoria Ruffo con sus hijos Anuar y Victoria.
Victoria Ruffo con sus hijos Anuar y Victoria.
Imagen Victoria Ruffo/Instagram

Victoria Ruffo estrenándose como abuela

El pasado 30 de junio, Victoria Ruffo se convirtió en abuela gracias al nacimiento de Tessa, primogénita de José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

Casi un mes después, la intérprete colgó en la plataforma digital la primera imagen en la que aparece cargando a la bebé.

“Está hermosa mi niña”, declaró al programa Despierta América solamente a unos días de que la pequeña llegara a este mundo.

Victoria Ruffo y su nieta Tessa.
Victoria Ruffo y su nieta Tessa.
Imagen Victoria Ruffo/Instagram
