Cristian de la Fuente confiesa que ya no está con su esposa tras infidelidad: “Perdí a mi familia”

“Se lo he dicho un millón de veces de que hice las cosas mal, obviamente uno hace las cosas mal cuando lo mira en retrospectiva porque obviamente yo no estaba bien, la relación no estaba bien si yo estaba haciendo eso (…) No me cuidé, lo hice pésimo, la expuse, la humillé, humillé a mi familia y le he pedido mil veces perdón, pero a veces el perdón no basta porque cuando algo se rompe a veces es difícil pegarlo y ya no hay vuelta atrás, pero obviamente no me hubiera gustado que eso”, puntualizó, haciendo énfasis en que la relación con su hija Laura sí se vio afectada, pero hay estabilidad entre ellos.