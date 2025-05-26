Famosos

Coque Muñiz es hospitalizado de emergencia: este es su estado de salud

El cantante mexicano anunció que fue hospitalizado y obligado a cancelar un concierto. Esto se sabe de su estado.

Por:
Univision
Video ‘La Venenosa’ se pone por primera vez bañador tras la cirugía para ver su nueva figura: ¡no la cree!

Jorge ‘Coque’ Muñiz anunció a través de un mensaje en X que fue hospitalizado. Según su comunicado, publicado el domingo 25 de mayo, tuvo que ser internado porque contrajo covid-19.

"Y TÓMALA CON LA NOVEDAD QUE ME DIO COVID Y HASTA EL HOSPITAL FUIMOS A PARAR!", escribió el cantante de 65 años.

Coque también se disculpó con sus seguidores por haber cancelado el concierto que ofrecería en Puebla. "No pudimos estar con mis amigos de Puebla ayer, gracias por su comprensión prometo regresar muy pronto! UNA SINCERA DISCULPA! COQUEMAN ESTA DE REGRESO!".

Coque Muñiz fue hospitalizado por covid-19.
Imagen Jorge Muñiz/X

Muñiz informó que, tras ser internado, se encuentra ahora en terapia media y esperaba permanecer en esa condición "un día más".

Coque Muñiz también fue hospitalizado hace un año

Coque Muñiz fue hospitalizado de emergencia en junio del año tras sufrir "un dolor muy fuerte" en el pecho", informó TVNotas.

En aquella ocasión, el cantante fue trasladado a una clínica después del concierto que ofreció en Playa del Carmen, en México.

Coque Muñiz fue diagnosticado con bronconeumonía: “Tengo un problema de bronquios, con los cambios de clima, que estaba frío y calor, entonces me vino un dolor muy fuerte”, dijo el intérprete.

