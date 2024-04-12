Consuelo Duval sale con un hombre más joven que sus hijos: no le atormenta lo que opinen

Video Famosas que se enamoraron de alguien mucho más joven: demostraron que la edad no es importante.

Consuelo Duval se dio una nueva oportunidad en el amor con una persona menor que ella. La actriz confesó en el show de Netas Divinas que está saliendo con un hombre más joven que sus hijos. Además, compartió que no le preocupa lo que opinen los demás sobre su diferencia de edad.

“Como a mi novio, que le llevo 30 años”, expresó la intérprete de 55 años el pasado 10 de abril.

La declaración de Consuelo Duval abrió un debate entre sus compañeras de emisión, quienes coincidieron en que la edad no importa en el amor. Galilea Montijo puso de ejemplo su relación con Isaac Moreno, quien es 7 años y medio menor que ella, mientras que Paola Rojas declaró que su pareja es 12 años mayor.

Así habla de la diferencia de edad con su novio

Consuelo Duval reconoció que fue difícil comenzar una relación con su actual pareja, sobre todo, por los 30 años de diferencia. Al final, aseguró que su felicidad pudo más que los prejuicios de la sociedad.

“Salir con este tipo me costó mucho trabajo contra mi propia mente o sea que ya lo que digan los demás está de más, si yo ya pude conmigo y con mi cabeza, ¡hablen!”, continuó.

Al final, la intérprete de ‘Federica P. Luche’ cerró el tema sin revelar la identidad de su galán: “26 añitos tiene mi amor. El padrastro de mis hijos es menor que mis hijos”.