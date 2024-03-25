Hospitalizan a conductora de Netas Divinas de urgencia: afirma que "ya no la contaba"

Video Consuelo Duval fue duramente rechazada por su apariencia: las críticas la marcaron de por vida

Este 24 de marzo, Consuelo Duval, conductora de Netas Divinas, alarmó en redes sociales al revela que fue hospitalizada de urgencia para una cirugía.

¿Por qué hospitalizaron a Consuelo Duval?

La actriz Consuelo Duval compartió la noticia de su hospitalización a través de su cuenta oficial de Instagram. En una serie de videos, detalló lo que le sucedió durante su estancia en el centro médico.

En la primera publicación, mostró una foto de su habitación con peluches y arreglos de flores que le regalaron. Con alivio, escribió: “Todo salió muy bien, ya soy una mujer desvesiculada”.

Posteriormente, explicó los motivos detrás de su intervención de urgencia, asegurando que la operación fue un éxito.

Consuelo Duval confesó que "ya no la contaba" y que tras correr peligro, ya se encuentra san y salva.

“Mis chingaderitas tan hermosas, que me mandaron tantos mensajes de amor y de cariño. Ya me curé. Me quitaron la vesícula, estaba llena de lodo. Estaba tantito así de explotar y ahí sí ya no la contaba, pero me siento muy bien; un poquito achacosa, pero bien. Achacosa de consentida y chiquiona, pero a toda madre”, sentenció.

Consuelo Duval es hospitalizada de emergencia: esto le pasó Imagen Instagram Consuelo Duval



La actriz agradeció el cariño que le han dado fans, amigos, familiares y sus famosos hijos: "Gracias a todos los que me cuidaron y me arroparon, y ¡ya me voy para mi casa!".

Ellos son los famosos hijos de Consuelo Duval

Consuelo Duval, con una extensa trayectoria en la televisión mexicana, ha dejado una huella en el mundo del espectáculo. Sin embargo, pocos conocen que sus hijos también han seguido sus pasos.

La primogénita, Paly Duval, no solo es actriz, sino también cantante y conductora. En 2016, participó en el reality show ‘La Voz México’, lo que impulsó su carrera como presentadora en Telehit.

Además, ha sido objeto de atención debido a sus relaciones amorosas, incluyendo su romance con el actor Diego Klein.

Por otro lado, Michel Duval, el segundo hijo de Consuelo Duval, también ha triunfado en la actuación y la música.