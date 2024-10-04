¿Rebel Wilson es lesbiana? Así fue su íntima boda con la empresaria Ramona Agruma

Video Rebel Wilson no pudo casarse con hombres y eligió a una mujer: así conoció a su esposa

Entre los famosos que declararon ser parte de la comunidad LGBT+ en 2022 se encuentra Rebel Wilson. Aquel año la actriz anunció que había encontrado el amor en una mujer, y a partir de entonces su romance no ha hecho más que crecer.

Ellas se comprometieron, tuvieron una hija juntas, y dieron el "sí acepto" en una íntima y romántica ceremonia en septiembre de 2024.

¿Con quién se casó Rebel Wilson?



Rebel Wilson se casó el pasado sábado 28 de octubre de 2024 con Ramona Agruma, quien es fundadora de la marca de ropa Lemon Ve Limon.

Ellas hicieron público su noviazgo por primera vez en 2022 a través de una publicación de Instagram, en la que Rebel Wilson expresó:

“Pensé que estaba buscando un príncipe de Disney... pero tal vez lo que realmente necesitaba todo este tiempo era una princesa Disney”.



Después se comprometieron en Disneyland, California, en San Valentín de 2023. De hecho, Rebel Wilson contó cómo preparó su pedida de mano, con muchos románticos detalles, como pétalos de rosas y un caro anillo:

“Ramona ve los pétalos de rosa por todo el suelo y las rosas en los floreros. Le digo lo especial que es para mí. Luego me arrodillo y abro la caja con el anillo. Termino diciendo: ‘Entonces, de esta manera cliché, en este día cliché, Ramona Agruma, ¿te casarías conmigo?”.

Rebel Wilson y Ramona Agruma Imagen Sonia Recchia/Getty Images

¿Quién es la pareja de Rebel Wilson? Tienen una hija juntas



Ramona Agruma además de ser una exitosa empresaria es una destacada diseñadora de moda y joyería. Rebel Wilson y Ramona Agruma se conocieron gracias a un amigo en común, y ellas empezaron a comunicarse a través de medios digitales antes de verse frente a frente.

Su química fue instantánea y a partir de entonces han sido inseparables, al punto de que ellas han construido una vida juntas y tienen una hija.

En noviembre de 2022 Rbel Wilson dio la bienvenida a su hija, Royce Lillian, a través de un vientre de alquiler, después de no tener éxito en cinco intentos de fertilización in vitro. Ramona Agruma decidió compartir la maternidad con su amada, y su pequeña les ha cambiado la vida.

Así fue la boda de Rebel Wilson



Tal como lo demostró en su pedida de mano, Rebel Wilson ha dejado en claro que es una romántica, y así lo proyectó también en su enlace matrimonial con Ramona Agruma.

Ellas se casaron en un exclusivo hotel de cinco estrellas llamado Cala di Volpe, ubicado en Cerdeña, Italia. Se piensa que la pareja escogió esta locación porque Italia fue el primer destino al que viajaron juntas.

Este lugar cuenta con playa, largas áreas verdes, diversas piscinas, entre otras amenidades. Se dice que asistieron entre 60 y 80 invitados, en su mayoría familiares y amigos cercanos.

Una fuente cercana a la pareja confesó a US Weekly que la pareja invitó a algunas celebridades de ‘Pitch Perfect’ , saga que protagonizó durante años Rebel Wilson. Sin embargo, muchos no pudieron asistir porque la boda “se organizó en el último momento”.

En cuanto a sus vestidos de novias, tanto Rebel Wilson como Ramona Agruma usaron diseños de la firma española Pronovias. Los diseños fueron similares, con un escote Bardot acompañado de rosas blancas.

Rebel Wilson optó por peinar su rubia cabellera en ondas, mientras que Ramona Agruma recogió su cabello en un estilizado peinado recogido.