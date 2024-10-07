El antes y después de Rebel Wilson: reveló si bajó de peso debido a las burlas o por salud

Video A Rebel Wilson no le daban permiso de bajar de peso, pero ella tenía una razón muy poderosa para hacerlo

La actriz australiana Rebel Wilson es conocida por sus papeles en películas de comedia como ‘Damas en guerra’, ‘Notas perfectas’ y ‘El año de mi graduación’, pero también ha llamado la atención por el tema de su apariencia y peso.

La pérdida de peso de Rebel Wilson se dio de una forma diferente a la de otras actrices de Hollywood, pero también esconde un pasado de burlas, críticas y malos tratos.

PUBLICIDAD

El antes y después de Rebel Wilson: ¿Cuándo empezó a bajar de peso?

Rebel Wilson saltó a la fama en 2011 con la película ‘Damas en Guerra’ ('Bridesmaids') y participó en más de una docena de películas, en las que su apariencia era una parte fundamental y su peso era siempre comentado, pues se le caracterizaba como la chica graciosa y gorda.

Durante una década, el peso de Rebel Wilson la hizo destacarse en las películas de Hollywood y aunque ella siempre quiso bajar unas tallas, dijo que sus representantes no le permitían bajar de peso.

Rebel Wilson en la Television Critics Association Summer Press Tour. Imagen Frederick M. Brown/Getty Images

"No me permitían bajar mucho de peso, porque eso estaba en mi contrato. Creo que no podía perder más de 10 libras ni ganar más de 10 libras. Hasta mis representantes se oponían a que yo perdiera peso. Ellos pensaban que yo estaba encasillada, pero eso era muy valioso y rentable al ser la chica gorda y graciosa. Ellos no querían perder eso".



Fue en 2020 cuando Rebel Wilson empezó a bajar de peso. Ella lo llamó su “año de la salud” y buscó alcanzar un peso más saludable, no solo para mejorar su bienestar general, sino para cumplir un sueño.

Rebel Wilson en la Vanity Fair Oscar Party. Imagen Frazer Harrison/Getty Images

¿Por qué Rebel Wilson bajó de peso? La razón por la que perdió 77 libras (35 kilos)

Aunque Rebel Wilson enfrentó muchas burlas por su peso y la criticaron por ser gorda durante gran parte de su carrera, ella usaba la comedia para aceptar su figura y dijo que le daban igual las críticas. Pero detrás de su necesidad de bajar de peso se escondía un sueño que quería conseguir.

Rebel Wilson en el estreno de 'Damas en guerra'. Imagen Michael Buckner/Getty Images

Al inicio, Rebel Wilson no quiso hablar de la razón por la que bajó de peso, pero luego de comprometerse con su ahora esposa, Ramona Agruma, en 2021 se confesó a sus fans.

"El 2020 fue el año de mi salud. ¿Qué pasó? Creo que además de que cumplí 40 años y sabía que no iba a tener tanto trabajo y podría tener un poco más de tiempo, también planeaba congelar mis óvulos. Yo estaba investigando sobre temas de fertilidad y los doctores me decían: "Tendrías mayores posibilidades si cambiaras a lo más saludable".



Rebel Wilson bajó de peso para poder ser madre. Ella congeló sus óvulos y luego recurrió a la maternidad subrogada para que su hija Royce Lillian pudiera nacer el 7 de noviembre de 2022.

PUBLICIDAD

¿Qué hizo Rebel Wilson para bajar de peso? ¿Usó Ozempic?

Luego de que Rebel Wilson confesó que bajó de peso para convertirse en madre, le llegaron muchas preguntas sobre lo que había hecho para conseguir su asombrosa figura.

Rebel Wilson no ha comentado si usó Ozempic para bajar de peso, pero ella comenzó a transformar su figura antes de que este medicamento para la diabetes comenzara a volverse popular entre las celebridades para bajar de peso, lo que ocurrió en 2021, cuando en un capítulo del programa ‘The Dr. Oz Show’ se mostró un segmento mencionando el uso de Ozempic para bajar de peso.

Rebel Wilson dijo que, para bajar de peso, se enfocó en hacer ejercicio muy regularmente y empezó con una dieta equilibrada. Trabajó con el entrenador personal Jono Castano, quien le recomendó actividades como senderismo, caminatas y entrenamiento en intervalos de alta intensidad (HIIT) como parte de su rutina de ejercicios.

Rebel Wilson en el estreno de 'El año de mi graduación'. Imagen Vivien Killilea/Getty Images for Netflix

En cuanto a la dieta que Rebel Wilson siguió para bajar de peso, la actriz dijo que se enfocó en un régimen alimenticio alto en proteínas, evitando azúcares y comida chatarra. Rebel también destacó la importancia de la hidratación, eligiendo agua en lugar de bebidas azucaradas,

Con estas medidas para bajar de peso, Rebel Wilson perdió 77 libras (35 kilos) para finales de 2020 y alcanzó su peso ideal de 165 libras (75 kilos) al año siguiente.

Así se ve Rebel Wilson en 2024

Luego de bajar de peso mientras nadie se daba cuenta, Rebel Wilson sorprendió con su impactante antes y después, mostrándose muy feliz por su nueva etapa como productora y directora, además de por tener una familia junto a su hija Royce Lillian y a su ahora esposa Ramona Agruma.

Imagen Rebel Wilson Instagram/Getty Images



Rebel Wilson no duda en presumir sus logros en sus redes sociales y se muestra feliz por haber transformado su vida, no por las burlas ni el qué dirán, sino por alcanzar la plenitud y disfrutar de su vida en familia.

PUBLICIDAD

¿Ya sabías todo lo que hizo Rebel Wilson para bajar de peso?