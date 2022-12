Famosos que declararon ser parte de la comunidad LGBT en 2022: viven su identidad con orgullo

Famosos que se declararon parte de la comunidad LGBT en el 2022

Alan Estrada

Fue en diciembre del 2022 cuando el actor hizo pública su homosexualidad. En su cuenta de Twitter lamentó que en las fiestas de fin de año, “mucha gente” de la comunidad LGBT “sufra por su orientación”. De igual manera, aprovechó para lanzar un mensaje de apoyo a quienes se sienten rechazados por su familia u otras personas cercanas por esta razón.



No obstante, el también youtuber recibió críticas por haber visitado Qatar en la Copa Mundial de Fútbol 2022, puesto que el país aún criminaliza a las personas por su identidad sexual. Al respecto, respondió que este no es el primer país al que viaja donde se vulneran los derechos del colectivo.

De igual manera, aseguró que, aunque respeta las opiniones de sus seguidores, “tiene derecho a disentir”.

Rebel Wilson

Con motivo del mes del Orgullo LGBT, la estrella de ‘Despedida de soltera’ (película disponible en VXi+, el servicio de streaming premium de ViX) anunció que había encontrado el amor en otra mujer.



Si bien no especificó su orientación sexual, desde entonces ha mantenido una relación sólida con Ramona Agruma, quien incluso ha estado a su lado luego de que se convirtió en mamá por gestación subrogada en noviembre del 2022.

Alejandro Tomassi

Si bien el actor previamente se había identificado como homosexual, en septiembre pasado aclaró que pansexual es la palabra que mejor lo define.

En aquel entonces explicó que lo que “cambió” fueron los “términos”, pues antes desconocía el vocablo para llamar a quienes se sienten atraídos por todas las identidades de género.

"Yo me voy por una persona que me trate bien, que me quiera, que me ame […] A lo que voy es que uno se enamora de la persona y ya no tanto de la sexualidad", expresó en aquella ocasión.

Amybeth McNulty

Fue también en junio del 2022 cuando la protagonista de la serie de Netflix ‘Anne With An E’ “salió del clóset”: en su caso, aseguró que es bisexual a través de un breve video en sus redes sociales.



En el mismo, expresó que si bien sus padres “no eran homofóbicos”, sí temían de lo que ella pudiera vivir como parte de la comunidad LGBT, por lo que le tomó más de 8 años “entender por completo” que iba a estar bien con esta verdad.

Lolita Cortés

Una de las primeras celebridades en declararse parte de la comunidad LGBT en el 2022 fue la estrella de teatro.



Fue durante su participación en el reality show ‘Iconic Drag Fashion Week’, en enero de este año, cuando hizo público que es bisexual y “queer”.

Kit Connor

El actor de 18 años ganó gran popularidad este año por haberle dado vida a Nick en la serie ‘Heartstopper’. Tan solo unos meses después de este éxito, en noviembre, hizo pública su bisexualidad.



Tristemente, su anuncio no se dio en los mejores términos, pues, según externó en su cuenta de Twitter, varios internautas lo “obligaron a salir del clóset” al acusarlo de hacer ‘queerbaiting’ en el show y redes sociales.

Emily Ratajkowski

En octubre del 2022, la modelo se unió a una tendencia en TikTok que mencionaba que las personas bisexuales tienen un sillón verde en su sala. No obstante, evitó dar más comentarios al respecto.



No fue sino hasta un mes después que confirmó que se siente atraída por personas de ambos sexos e, incluso, aseguró a la revista ‘Harper’s BAZAAR’ que:

“Realmente no creo (que existan) en las personas heterosexuales”.

Exreinas de belleza de Argentina y Puerto Rico

Mariana Varela y Fabiola Valentín se conocieron en el concurso de belleza Miss Grand International del 2020, cuando la primera representó a Argentina y la segunda, a Puerto Rico. En octubre del 2022, anunciaron que se habían casado luego de mantener en completa privacidad su relación.

Janelle Monaé



En una conversación con el programa ‘Red Table Talk' en abril pasado, la cantante y actriz aseguró que se identifica como una persona no binaria. Si bien, en el 2018 ya había proclamado ser pansexual.

“Simplemente no me veo como una mujer únicamente. Siento toda mi energía. Siento que Dios es mucho más grande que «él» o «ella»”, comentó a la familia de Jada Pinkett Smith.

Camila Araiza

La marcha del Orgullo LGBT del 2022 fue la primera a la que asistió la hija mayor de Raúl Araiza. En esta misma, aprovechó para anunciar que se identifica como una persona “panromántica” (su versión de pansexual) y hasta presentar a su pareja.