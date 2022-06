Winona Ryder reveló lo difícil que fue su ruptura con Johnny Depp: la comparó con una película

A principios de los 90, Johnny Depp y Winona Ryder vivieron un intenso romance, que se inmortalizó en fotografías de los dos en alfombras rojas y la frase ‘Winona Forever’.

Pero, así de intenso como fue el amor, fue su ruptura. A casi 30 años de los sucesos, la estrella de ‘Otoño en Nueva York’, película que puedes ver gratis en ViX, dio nuevos detalles de cómo vivió su separación.

Así fue la relación entre Johnny Depp y Winona Ryder

Los jóvenes actores se conocieron en la premiere en Nueva York de ‘Great Balls of Fire!’. De inmediato se dio un flechazo y el enamoramiento fue tal que, tan solo 5 meses después, en 1990, el actor de ‘Piratas el Caribe’ le propuso matrimonio a su novia.

La era tan intensa que Johnny Depp se hizo un tatuaje en honor a su prometida (ninguno de los dos ha especificado la fecha) que decía ‘Winona Forever’.

Para 1991, los enamorados trabajaron juntos en la película ‘El joven manos de tijeras’, en donde su química se trasladó a la pantalla.

Aunque todo parecía ir viento en popa, la pareja nunca concretó sus planes de llegar al altar, pues en 1993 terminaron su compromiso.

Desde entonces, tanto Johnny Depp como Winona Ryder han evitado hablar en público de su relación, pero en las ocasiones en las que lo han hecho, ha sido con un tono positivo hacia el otro.

Winona Ryder habló de lo difícil que fue su ruptura con Johnny Depp

En entrevista exclusiva con la revista ‘Harper's Bazaar’, la estrella de cine recordó que su ruptura con Johnny Depp, aunada a “la feroz cultura de Hollywood” de finales de los 90 la llevó a un momento muy difícil.

“Esa fue mi ‘Inocencia interrumpida’ en la vida real”, aseguró.



Se trató de una referencia a la película de 1999 que estelarizó junto a Angelina Jolie, en la que le dio vida a una joven diagnosticada con trastorno de límite de personalidad y que termina internada en un hospital psiquiátrico.

Tal como en la mencionada cinta, la actriz pidió ayuda profesional para hacerle frente al difícil momento que atravesaba, aunque no llegó a un nosocomio.

Según comentó, un terapeuta le sugirió imaginarse una versión más joven de sí misma y tratarse con mayor gentileza.

“Recuerdo que interpretaba a este personaje que acaba siendo torturado en una prisión chilena (...) Miraba estos moretones y cortes falsos en mi cara (...) me miraba a mí misma y decía: 'Esto es lo que me estoy haciendo por dentro'. Porque simplemente no me estaba cuidando”, relató sobre esa etapa en su vida.



De igual manera, Winona Ryder expresó que, aunque muchas personas creen que la fama y el dinero la exentan de sentir dolor, no es así.

“Sé que es como que ‘ay, pobre Winona’ (en un tono condescendiente), pero cuando te duele, dolor es dolor. Me tomó un tiempo darme cuenta de eso”.