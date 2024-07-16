'Stranger Things 5': estos son los nuevos personajes que estarán en la temporada final

Video Personajes de 'Stranger Things' que ya se fueron y aún no superas: Eddie no fue el único que dolió

Netflix se encuentra en plena producción de la quinta y última temporada de 'Stranger Things', una de sus series más aclamadas. La plataforma de streaming compartió en sus redes oficiales un video con imágenes detrás de cámaras que emocionaron a los seguidores de la serie.

En estas imágenes, se revela que nuevos personajes llegarán a la ficticia ciudad de Hawkins. Entre los rostros destacan Nell Fisher, conocida por su papel en 'The Demon’s Death: The Ascension', Alex Breaux, quien participó en 'Blackout' y el debutante Jake Connelly. Estos actores se unen al elenco para aportar frescura y dinamismo a la trama.



El video también muestra a Linda Hamilton, famosa por su papel en la saga 'Terminator', quien ya había sido anunciada como una de las novedades para esta temporada.

En el video, Hamilton expresa su entusiasmo por formar parte de 'Stranger Things', y se le oye decir: “Me encanta este programa, soy una verdadera fan”.

Nell Fisher, conocida por su papel en 'The Demon’s Death: The Ascension'. Imagen Netflix

La narración del video está a cargo de varios personajes de la serie. Caleb McLaughlin, quien interpreta a Lucas, menciona que están a mitad de la filmación. Millie Bobby Brown, quien da vida a Eleven, aparece recordándole al público que comenzó en la serie cuando tenía solo 10 años y que ahora tiene 20. Por su parte, Jamie Campbell Bower, conocido por su papel como Vecna, aseguró que esta temporada superará a la anterior: “La cuarta temporada fue grande, pero esta es definitivamente más grande”.

Jack Conelly. Imagen Netflix.



Aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta del estreno de la temporada final, los episodios prometen que estarán llenos de tensión y emoción, y que concluirán de manera épica la historia de los habitantes de Hawkins y su valiente protagonista, Eleven.

Para quienes no están familiarizados con la trama de 'Stranger Things', la historia se desarrolla en la década de 1980 en Hawkins, un pequeño pueblo ficticio en Indiana, Estados Unidos. Todo comienza con la misteriosa desaparición de Will Byers, un niño que aparentemente se esfuma sin dejar rastro.

Sus amigos, junto con su madre y la policía local, emprenden una búsqueda desesperada que los lleva a descubrir fenómenos sobrenaturales y un mundo paralelo conocido como el 'Mundo del revés'.

Alex Breaux participó en 'Blackout'. Imagen Netflix.

Este mundo alternativo está habitado por criaturas monstruosas y una niña con habilidades psíquicas llamada Eleven (Once en español), quien escapó de un laboratorio gubernamental donde era sometida a experimentos.

A medida que avanza la serie, se revela que el laboratorio está detrás de la apertura de portales hacia el 'Mundo del Revés' y que existen fuerzas oscuras con el potencial de desatar el caos en Hawkins.

'Stranger Things' ha logrado una combinación única de ciencia ficción y horror sobrenatural, aderezada con numerosas referencias a la cultura pop de los años 80. Esta mezcla ha creado una atmósfera cautivadora que ha enganchado a una amplia audiencia desde su estreno.

La temporada final promete cerrar todas las tramas abiertas y ofrecer un desenlace satisfactorio para los seguidores de la serie.

Con la incorporación de nuevos talentos y la participación de figuras icónicas como Linda Hamilton, 'Stranger Things' se prepara para despedirse a lo grande y dejar una huella imborrable en la historia de las series de televisión.