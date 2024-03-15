Cafetería de ‘Como dice el dicho’ se incendia: actor publica imágenes del incidente

Video Captan incendio en la cafetería de Como Dice El Dicho

La tarde de este 14 de marzo se reportó que la cafetería en la que se graba el programa ‘Como dice el dicho’ sufrió un incendio.

El programa Hoy y TVyNovelas confirmaron la noticia, detallando que el incidente sucedió en las inmediaciones del inmueble, cuando un poste de luz ubicado frente a la cafetería se prendió, debido a la sobrecarga.

“Vaya susto que se llevaron los integrantes de la producción de Como dice el dicho, luego de que se desató un incendio en las inmediaciones de la cafetería donde se graba el exitoso programa”, detallaron en la producción de Andrea Rodríguez este viernes 15 de marzo.

Las llamas, que intentaron sofocar con extintores convencionales, no afectaron la cafetería ‘El Dicho’; al lugar se trasladaron cuadrillas de bomberos, quienes sofocaron el fuego y se reportó que ninguno de los actores de la emisión resultó herido durante el incidente.

A través de redes sociales comenzaron a circular varios videos de cómo se originó el fuego e, incluso, el actor Alex Padilla compartió imágenes del siniestro en su cuenta oficial de Instagram.

“Incendio en set de ‘Como dice el dicho’... ‘El Dicho’ en llamas. Traemos extintor, pero a un señor se le ocurrió subir”, detalló el joven, quien muestra orgulloso en su perfil algunas de las participaciones que ha hecho en el programa unitario.

Se sabe que el fuego fue sofocado y todo quedó un susto tanto para los inquilinos del lugar, como para la producción del programa.

¿Dónde está ubicada la cafetería de ‘Como dice el dicho’?

Pocos saben que ‘ Como dice el dicho’ se graba en una cafetería real en la Ciudad de México, hecho que ha provocado que fans del programa acudan a sus inmediaciones.

‘El Dicho’ se encuentra en la delegación Miguel Hidalgo en el cruce de las calles de Michelet y Gutenberg, volviéndose una visita obligada para los amantes de la televisión.

¿Cuándo se comenzó a transmitir ‘Como dice el dicho’?

La primera emisión de ‘Como dice el dicho’ se dio en febrero de 2011 y su tema principal fue interpretado por Mané de la Parra.