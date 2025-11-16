Imperio de Mentiras

Actor de Imperio de Mentiras abandona tratamiento contra cáncer: el Señor "me va a llevar con él"

Resignado y confiado "solamente" en su fe, el actor Horacio Beamonte sorprende al confirmar que ha rechazado cualquier tratamiento contra el cáncer que le fue diagnosticado este año: "Voy a seguir mi vida normal".

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Cuál es el estado de salud de actor de Imperio de Mentiras atacado por una bacteria?

Siete meses después de que la cantante y compositora Lucero Campos informara a través de Instagram que su hijo Horacio Beamonte había sido diagnosticado con leucemia, ahora es él quien sorprende al suspender el tratamiento médico.

Aunque se sometió a una quimioterapia, el actor de telenovelas como Imperio de Mentiras, que puedes ver aquí en ViX, reveló que no continuará con ningún procedimiento.

PUBLICIDAD

Actor rechaza tratamiento contra cáncer

Más sobre Imperio de Mentiras

¿Cuál es el estado de salud de actor de Imperio de Mentiras atacado por una bacteria?
1:13

¿Cuál es el estado de salud de actor de Imperio de Mentiras atacado por una bacteria?

Univision Famosos
“Sigue luchando”: Lety Calderón llora emocionada al ver el gran logro que alcanzó su hijo Luciano
1:20

“Sigue luchando”: Lety Calderón llora emocionada al ver el gran logro que alcanzó su hijo Luciano

Univision Famosos
Una a una, las 11 bodas de Angelique Boyer en las telenovelas (4 son con Rulli)
25 fotos

Una a una, las 11 bodas de Angelique Boyer en las telenovelas (4 son con Rulli)

Univision Famosos
"No quiero que mi mamá se muera": Lety Calderón recuerda la angustia de sus hijos al verla con covid-19
22 fotos

"No quiero que mi mamá se muera": Lety Calderón recuerda la angustia de sus hijos al verla con covid-19

Univision Famosos
Angelique Boyer ya tiene claro en dónde quiere que la muerte la sorprenda
20 fotos

Angelique Boyer ya tiene claro en dónde quiere que la muerte la sorprenda

Univision Famosos
Andrés Palacios confiesa que las escenas de pasión no son "cómodas ni placenteras" 😲
21 fotos

Andrés Palacios confiesa que las escenas de pasión no son "cómodas ni placenteras" 😲

Univision Famosos
"No inicié este año cómo me hubiera gustado": Lety Calderón da positivo a coronavirus
15 fotos

"No inicié este año cómo me hubiera gustado": Lety Calderón da positivo a coronavirus

Univision Famosos
No será la madrina, pero sí la vocera: Angelique Boyer destapa otro dato desconocido del bebé de Fernanda Castillo
20 fotos

No será la madrina, pero sí la vocera: Angelique Boyer destapa otro dato desconocido del bebé de Fernanda Castillo

Univision Famosos
Angelique Boyer quiere ser madrina del bebé de Fernanda Castillo, pero algo se lo impide
15 fotos

Angelique Boyer quiere ser madrina del bebé de Fernanda Castillo, pero algo se lo impide

Univision Famosos
“Estuve entre las nubes”: Angelique Boyer presume la fascinante experiencia que vivió junto a Sebastián Rulli
2:16

“Estuve entre las nubes”: Angelique Boyer presume la fascinante experiencia que vivió junto a Sebastián Rulli

Univision Famosos

Beamonte, quien también ha actuado en Como Dice el Dicho, que también puedes ver aquí en ViX, dio a TVNotas una entrevista en la que confirmó su radical decisión.

" Rechacé las quimioterapias, rechacé todo tipo de medicamentos, yo solamente estoy con mi fe y mi esperanza en el Señor, que él es el que si así lo desea me va a mantener vivo o si así lo desea me va a llevar con él", declaró.

Horacio Beamonte abandonó tratamiento contra la leucemia luego de ser diagnosticado este año con la enfermedad.
Horacio Beamonte abandonó tratamiento contra la leucemia luego de ser diagnosticado este año con la enfermedad.
Imagen Horacio Beamonte/Instagram


Sobre tratamientos alternativos, señaló: "Nada, en algún momento estuve tomando sonoterapia y ciertos productos, pero decidí que no", alegó, "voy a comer bien y voy a seguir mi vida normal".

El actor, nacido en 1977, explicó que la única quimioterapia que aceptó le provocó fuertes reacciones: "Tomé una sola, una sola y no, no salí del hospital, empecé a temblar, llegué a vomitar, horrible, horrible, entonces decidí que no, así me siento perfecto".

En una entrevista previa con TVyNovelas, el artista había dicho que "desde abril" había estado dando lucha contra el cáncer.

"Gracias a Dios lo he estado superando y estoy al 100 por ciento", dijo entonces.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, la leucemia es "un cáncer de los glóbulos blancos" y "se desarrolla en la médula ósea y se disemina a la sangre y a otros órganos".

Video La hija menor de Kiko es ‘influencer’ y vivió una dura lucha contra el cáncer
Relacionados:
Imperio de MentirasEnfermedadEnfermedad del cáncer SaludComo Dice El DichoTelenovelasNovelasFamososCelebridadesLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
Cómplices
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX