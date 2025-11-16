Actor de Imperio de Mentiras abandona tratamiento contra cáncer: el Señor "me va a llevar con él"

Video ¿Cuál es el estado de salud de actor de Imperio de Mentiras atacado por una bacteria?

Siete meses después de que la cantante y compositora Lucero Campos informara a través de Instagram que su hijo Horacio Beamonte había sido diagnosticado con leucemia, ahora es él quien sorprende al suspender el tratamiento médico.

Aunque se sometió a una quimioterapia, el actor de telenovelas como Imperio de Mentiras, que puedes ver aquí en ViX, reveló que no continuará con ningún procedimiento.

Actor rechaza tratamiento contra cáncer

Beamonte, quien también ha actuado en Como Dice el Dicho, que también puedes ver aquí en ViX, dio a TVNotas una entrevista en la que confirmó su radical decisión.

" Rechacé las quimioterapias, rechacé todo tipo de medicamentos, yo solamente estoy con mi fe y mi esperanza en el Señor, que él es el que si así lo desea me va a mantener vivo o si así lo desea me va a llevar con él", declaró.

Sobre tratamientos alternativos, señaló: "Nada, en algún momento estuve tomando sonoterapia y ciertos productos, pero decidí que no", alegó, "voy a comer bien y voy a seguir mi vida normal".

El actor, nacido en 1977, explicó que la única quimioterapia que aceptó le provocó fuertes reacciones: "Tomé una sola, una sola y no, no salí del hospital, empecé a temblar, llegué a vomitar, horrible, horrible, entonces decidí que no, así me siento perfecto".

En una entrevista previa con TVyNovelas, el artista había dicho que "desde abril" había estado dando lucha contra el cáncer.

"Gracias a Dios lo he estado superando y estoy al 100 por ciento", dijo entonces.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, la leucemia es "un cáncer de los glóbulos blancos" y "se desarrolla en la médula ósea y se disemina a la sangre y a otros órganos".